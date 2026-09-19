Trao 100 phần quà Trung thu cho thiếu nhi xã Ninh Phước

Tối 19-9, UBND xã Ninh Phước phối hợp với Đoàn xã, Câu lạc bộ Tình nguyện viên quốc tế IVC, Câu lạc bộ Kết nối yêu thương và Bếp thiện nguyện tổ chức chương trình Trung thu cho em năm 2026 với chủ đề “Trăng vàng hạnh phúc”.

Ban tổ chức trao quà cho thiếu nhi.

Tại chương trình, các em thiếu nhi được tham gia nhiều hoạt động văn nghệ, hát múa, trò chơi giao lưu, hoạt náo và phá cỗ Trung thu. Ban tổ chức trao 100 phần quà, trị giá 530.000 đồng/phần, cho trẻ em mồ côi, khuyết tật và nhiễm chất độc da cam trên địa bàn xã. Qua đó, góp phần động viên, khích lệ các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Lãnh đạo UBND xã Ninh Phước tri ân các đơn vị đồng hành, tài trợ chương trình.

* Tối cùng ngày, tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Thi, thôn Vạn Phước (xã Ninh Phước) phối hợp với chùa Quan Âm (phường Đông Hải) tổ chức chương trình Trung thu về thôn bản năm 2026 với chủ đề “Gửi trọn tình quê”.

Đại diện thôn Vạn Phước và chùa Quan Âm trao quà cho thiếu nhi.

Tại chương trình, chùa Quan Âm trao tặng 1.000 phần quà, trị giá 50.000 đồng/phần cho thiếu nhi 2 thôn Phú Nhuận và Vạn Phước; tặng 20 tai nghe cho Trường Tiểu học Ninh Phước (Phân hiệu Vạn Phước - Phú Nhuận), trị giá 3,3 triệu đồng; tặng 23 thẻ bảo hiểm y tế, trị giá 300.000 đồng/thẻ cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, chương trình tổ chức các gian hàng ẩm thực phục vụ thiếu nhi với tổng kinh phí khoảng 70 triệu đồng.