Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 mang Trung Thu sớm tới các em nhỏ vùng cao

Những phần quà gồm đồ dùng học tập, đèn Trung Thu được 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 chuẩn bị để gửi tới các em nhỏ, góp thêm niềm vui cho mùa Trăng Rằm tháng 8.

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Bên cạnh những món quà vật chất, tiếng cười và những câu chuyện về an toàn trên mạng đã cùng các cô gái tạo nên một mùa Trăng nhiều kỷ niệm cho các em. Trần Xuân Khánh Linh cho biết nhóm của cô lựa chọn chủ đề gần với đời sống của trẻ em hiện nay: An toàn trên môi trường mạng. Các thí sinh hướng dẫn học sinh cách sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh, thông minh và trở thành người dùng mạng tử tế.

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Các cô gái chuẩn bị hai vở kịch ngắn về lừa đảo và bắt nạt trên mạng. Họ hóa thân thành những học sinh bình thường, qua đó đưa ra những tình huống mà trẻ em có thể gặp phải trong đời sống hằng ngày.

Cùng với các nội dung kỹ năng sống, nhóm thí sinh chuẩn bị tiết mục đồng diễn mashup Trung Thu và những chiếc đèn ông sao để cùng học sinh tạo nên không khí rộn ràng của ngày vui.

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Theo nhiều thí sinh, hành trình đến Tuyên Quang mang đến nhiều trải nghiệm thú vị. Bên cạnh cảnh sắc, văn hóa và con người địa phương, họ có cơ hội tham gia hoạt động nhân ái trong khuôn khổ cuộc thi. Những chiếc đèn lồng và phần quà khuyến học được trao tới học sinh khiến các cô gái thêm trân trọng những điều mình may mắn có được.

Từ những phần quà nhỏ, tiết mục văn nghệ, câu chuyện về an toàn mạng đến những chiếc đèn ông sao, hoạt động tại Thanh Thủy để lại cho các thí sinh lát cắt khác của hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026: được đi, được gặp gỡ và trực tiếp sẻ chia với cộng đồng. Đó cũng là trải nghiệm để hiểu thêm rằng sự tử tế đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị.

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