Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành phố Bắc Ninh: Tiếp nối mạch nguồn Kinh Bắc, khát vọng vươn cao thời đại

Tối 19/9, tại Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố Bắc Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại”, chào mừng Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh.

Các đại biểu dự chương trình nghệ thuật.

Tới dự, đại biểu Trung ương có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan đại diện ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế, đối tác nước ngoài tại Việt Nam, các tỉnh, thành phố.

Các đại biểu dự chương trình nghệ thuật.

Tham dự, Thành phố Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; các đồng chí Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh qua các thời kỳ; đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, cán bộ tiền khởi nghĩa, các tướng lĩnh Quân đội nhân dân, Công an nhân dân trên địa bàn Thành phố; đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan Trung ương, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, các hội đồng hương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Đông đảo các tầng lớp Nhân dân thưởng thức chương trình nghệ thuật.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam), tiếp sóng trên sóng truyền hình của Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố Bắc Ninh và lan tỏa trên các nền tảng số.

Tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (phường Vũ Ninh) lắp đặt màn hình lớn phục vụ Nhân dân thưởng thức chương trình nghệ thuật.

Hai MC Hữu Bằng và Mỹ Vân dẫn chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh.

Từ chiều tối, Quảng trường 3/2 đã rộn ràng không khí lễ hội, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được trang hoàng rực rỡ; sân khấu hoành tráng, thể hiện quy mô sự kiện được đánh giá lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Bắc Ninh.

Từng dòng người từ các địa phương trong thành phố về đây mang theo niềm vui, sự háo hức chờ đón thưởng thức chương trình nghệ thuật “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại” với ý nghĩa mừng đón sự kiện trọng đại của quê hương: Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghệ sĩ Tùng Dương biểu diễn ca khúc "Bắc Ninh - Kinh Bắc" mở màn chương trình nghệ thuật.

Với thời lượng khoảng 80 phút, chương trình được dàn dựng công phu, kết cấu liền mạch, chặt chẽ gồm phần khai từ và 3 chương: “Kinh Bắc - Giao điểm hội tụ”; “Bắc Ninh - Vươn cao thời đại”; “Bắc Ninh hòa nhịp cùng đất nước”.

Ê kíp thực hiện chương trình gồm: Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí; Giám đốc Âm nhạc: Lê Anh Thủy; biên đạo múa: Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Phong và Hải Trường; biên kịch: Tiến sĩ Kim Nguyên Bảo cùng các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng và các vũ đoàn, nhóm nhạc, câu lạc bộ, trung tâm nghệ thuật...

Mạch nguồn văn hiến

Đại cảnh khai từ là hai tiết mục “Bắc Ninh - Kinh Bắc”, “King Bắc”, qua phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương, Minh Ngọc cùng dàn nhạc giao hưởng, tạo không gian nghệ thuật giàu cảm xúc. Âm nhạc, lời bình và hình ảnh trình chiếu dẫn dắt người xem trở về với vùng đất được bồi đắp bởi những dòng chảy văn hóa, lịch sử và con người qua hàng nghìn năm.

Đông đảo các tầng lớp Nhân dân thưởng thức chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (phường Vũ Ninh) qua màn hình lớn.

Không gian sân khấu được phát triển từ hình tượng chủ đạo “Cánh cửa thời đại” với hình ảnh chuyển động, biểu trưng cho sự gặp gỡ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Qua hệ thống LED, ánh sáng, cảnh trí và trình diễn, cánh cửa lần lượt mở ra các lớp ký ức, chuyển đổi và hướng tới thời đại mới, gợi liên tưởng về hành trình từ vùng đất cổ Luy Lâu đến thành phố Bắc Ninh hôm nay.

Trong chương đầu tiên, “Kinh Bắc - Giao điểm hội tụ”, hình thức bán thực cảnh kết hợp âm nhạc, múa, diễn xuất và công nghệ trình chiếu đưa khán giả đến với Luy Lâu - một đô thị cổ gắn với giao thương, giao lưu văn hóa và sự hình thành những dòng chảy văn minh sớm trên vùng đất Kinh Bắc.

Hình ảnh cổng thành dần mở ra trong tiếng chuông, tiếng nước và không gian dòng sông, những đoàn thuyền cập bến, tái hiện cảnh “trên bến dưới thuyền”. Những âm thanh bình dị của đời sống được kết nối trong một chỉnh thể sân khấu, gợi nên không gian văn hóa nơi thiên nhiên, con người, tín ngưỡng và tri thức cùng giao hòa.

Một tiết mục tại chương trình.

Sự hội tụ ấy cũng được thể hiện qua những sắc màu văn hóa của các cộng đồng dân tộc. Trang phục, hoa văn, nhạc cụ, điệu múa và sinh hoạt cộng đồng của người Nùng, Tày, Sán Dìu, Sán Chay, Dao, Hoa… được đan xen cùng các chất liệu văn hóa Kinh Bắc. Cách sắp đặt này nhấn mạnh một không gian Bắc Ninh đa dạng nhưng thống nhất, nơi mỗi cộng đồng góp phần tạo nên diện mạo văn hóa chung.

Những tiết mục: “Khúc bình minh Kinh Bắc”, “Ai xuôi về” do Nghệ sĩ Nhân dân Thuý Hường, nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh và vũ đoàn biểu diễn đã làm nổi bật hình ảnh đậm bản sắc của của miền đất di sản.

Nghệ sĩ Đông Hùng biểu diễn tại chương trình.

Từ nền tảng văn hiến, trường đoạn “Nhân kiệt Kinh Bắc - Nguyên khí quốc gia” với tiết mục “Huyền sử ca Kinh Bắc” tiếp tục khắc họa vai trò của con người trong tiến trình lịch sử gợi nhắc những nhân vật tiêu biểu như: Lý Thái Tổ, Thân Nhân Trung, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Văn Cừ, Lê Quang Đạo.

Mỗi nhân vật đại diện cho một dấu ấn, một sự đóng góp trong dòng chảy dựng nước, giữ nước, phát triển văn hóa và cách mạng.

Những tiết mục tiếp theo chuyển mạch làm nổi bật truyền thống yêu nước, tinh thần kiên trung và ký ức cách mạng. Các tiết mục: “Lên đàng”, “Ca ngợi Hồ Chủ tịch - Vầng thái dương”, “Áo mùa đông” và “Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa”… gợi lại những năm tháng đấu tranh, hy sinh và sự gắn bó của người dân Bắc Ninh với vận mệnh đất nước.

Võ Hạ Trâm biểu diễn hai ca khúc "Ca ngợi Hồ chủ tịch" và "Vầng Thái Dương".

Trong không gian nghệ thuật, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và những lần Người về thăm vùng đất Kinh Bắc được tái hiện qua lời bình, khí nhạc và ca múa nhạc. Những lời căn dặn về tinh thần đoàn kết, đồng tâm nhất trí, tinh thần phấn đấu vươn lên được kết nối với hành trình phát triển của Bắc Ninh hiện tại.

Những giai điệu quen thuộc, phần trình diễn của Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thắng Lợi, các ca sĩ: Đông Hùng, Võ Hạ Trâm với sự phụ họa của tốp múa cùng hình ảnh sân khấu đã đưa người xem cảm nhận được sự phát triển hôm nay là kết quả của những đóng góp, hy sinh và nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ.

Vươn cao thời đại, mở cánh cửa thành phố mới

Sau phần gợi nhắc về lịch sử, ký ức, những tiết mục tiếp theo đã làm nổi bật nội dung của chương “Bắc Ninh - Vươn cao thời đại”, khắc họa hành trình đổi mới, công nghiệp hóa, hội nhập và mở rộng không gian phát triển. Những lớp kiến trúc trên sân khấu gợi hình ảnh các dòng chảy giao thông, dữ liệu, logistics và những không gian đô thị đang mở rộng.

Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thắng Lợi và nhóm OPlus thể hiện các ca khúc: "Áo mùa đông" và "Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa".

Thông điệp của chương trình được thể hiện rõ qua việc đặt sự phát triển của thành phố trong mối quan hệ với các giá trị văn hóa, khoa học - công nghệ và con người. Bắc Ninh không chỉ hướng tới không gian đô thị mở rộng mà còn được khắc họa là thành phố xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, đậm đà bản sắc; nơi đổi mới sáng tạo trở thành động lực, di sản trở thành nguồn lực và người dân là chủ thể của quá trình phát triển.

Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn và Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thắng Lợi thể hiện ca khúc "Bài ca Bắc Ninh".

Các tiết mục: “Những cô gái quan họ”, “Thành phố miền quan họ”, “Bài ca Bắc Ninh” với khí nhạc công nghệ, dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng và vũ đoàn, không gian sân khấu kết hợp ánh sáng và hình ảnh trình chiếu, gợi liên tưởng đến một đô thị đang vươn lên với tầm vóc mới.

Bắc Ninh - Hòa nhịp cùng đất nước

Chương trình tiếp nối sang chương ba “Bắc Ninh - hòa nhịp cùng đất nước” tiếp tục thể hiện thông điệp của vùng đất công nghiệp; cùng đó nhấn mạnh định hướng phát triển du lịch văn hóa - lịch sử, công nghiệp văn hóa và du lịch sáng tạo. Một trong những điểm nhấn của nội dung chương trình là đặt di sản trong mối quan hệ với đời sống hiện đại. Quan họ, làng nghề và những giá trị văn hóa truyền thống được nhìn nhận như nền tảng để tạo ra sản phẩm, thương hiệu, không gian trải nghiệm và những giá trị mới.

Ca sĩ Hòa Minzy thể hiện ca khúc "Giai điệu Việt Nam mình".

Mở đầu chương là các tiết mục: “Tự hào Bắc Ninh”, “Hoa thơm bướm lượn”, “Hái trăng”, qua phần biểu diễn của ca sĩ Thu Hằng, Hoàng Bách, những âm hưởng dân gian được làm mới bằng cách phối khí và trình diễn hiện đại. Sự kết hợp giữa chất liệu quan họ với ngôn ngữ âm nhạc đương đại tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa giàu năng lượng.

Sự xuất hiện của ca sĩ Hòa Minzy trong phần trình diễn “Giai điệu Việt Nam mình” cùng tốp múa và dàn nhạc giao hưởng tạo nên những tiết mục giàu nhịp điệu, kết nối chất liệu dân gian với âm nhạc hiện đại góp phần đưa câu chuyện văn hóa Bắc Ninh đến gần hơn với công chúng.

Sân khấu thêm sôi động với phần thể hiện của ca sĩ Noo Phước Thịnh với các ca khúc “Nhà tôi có treo một lá cờ” và “Việt Nam tươi đẹp” gợi lên hình ảnh thế hệ trẻ trong một thành phố đang chuyển mình, nhịp điệu hiện đại, phong cách biểu diễn trẻ trung làm phong phú sắc thái của đêm nghệ thuật.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh biểu diễn tại chương trình.

Khép lại chương trình là ca khúc “Rực rỡ Việt Nam tôi” và “Nối vòng tay lớn” là sự bày tỏ niềm tự hào quê hương gắn với tình yêu đất nước và khát vọng vươn lên. Đối với người xem, sự hấp dẫn của chương trình nghệ thuật không chỉ đến từ quy mô sân khấu hay sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng mà còn từ cách chương trình kết nối những câu chuyện gần gũi với một dấu mốc lịch sử lớn.

Những hình ảnh văn hóa quen thuộc, giai điệu truyền thống và ca khúc đương đại cùng xuất hiện trong một không gian chung, để người dân có thể nhận ra quê hương mình trong cả chiều sâu ký ức lẫn nhịp sống hiện tại.

Màn pháo hoa rực sáng bầu trời phường Bắc Giang khép lại chương trình nghệ thuật.

Chị Nguyễn Mai Hoa, phường Yên Dũng chia sẻ: “Tôi thực sự xúc động khi được trực tiếp theo dõi chương trình nghệ thuật. Các tiết mục được dàn dựng công phu, hoành tráng, kết hợp hài hòa giữa những giá trị văn hóa truyền thống với hơi thở hiện đại. Chương trình không chỉ giúp người xem hiểu hơn về lịch sử, văn hiến quê hương mà còn truyền cảm hứng, niềm tin vào chặng đường phát triển mới của Bắc Ninh. Đây là dấu mốc đặc biệt để mỗi người dân thêm tự hào và trách nhiệm với quê hương”.

Ngay sau đó, trên nền nhạc, màn pháo hoa rực sáng tại Quảng trường 3/2 và Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc khiến không khí thêm hân hoan, rộn ràng trước thời khắc Bắc Ninh bước vào chặng đường phát triển mới.

Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực tổ chức sự kiện.

Chương trình nghệ thuật “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại” đã gợi mở một cách nhìn về thành phố mới: Được xây dựng trên nền tảng văn hiến, truyền thống cách mạng và sức mạnh con người; đồng thời hướng tới không gian phát triển xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc. Từ mạch nguồn đã được bồi đắp qua hàng nghìn năm, Bắc Ninh hôm nay tiếp tục viết những trang mới, với niềm tin, trách nhiệm và khát vọng vươn cao cùng đất nước.