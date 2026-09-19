ASIAD 20: Những mũi nhọn gánh kỳ vọng vàng

Bắn súng, karate và cầu mây: Những niềm hy vọng hàng đầu

Bắn súng, karate và cầu mây là ba môn được nhắc tới như những lực lượng quan trọng trong kế hoạch tranh huy chương của Thể thao Việt Nam. Đây cũng là các môn được kỳ vọng bảo vệ những tấm HCV từng giành được tại ASIAD 19 ở Hàng Châu.

Với bắn súng, sự ổn định về kỹ thuật, khả năng kiểm soát tâm lý và bản lĩnh ở những loạt bắn quyết định có ý nghĩa đặc biệt. Đây là môn thể thao đòi hỏi quá trình chuẩn bị dài hạn, từ trang thiết bị, điều kiện tập luyện cho tới sự phối hợp giữa huấn luyện viên và vận động viên. Mỗi nội dung thi đấu đều có tính cạnh tranh cao, bởi chỉ một sai số nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới thứ hạng chung cuộc.

Karate tiếp tục là một trong những mũi nhọn được quan tâm. Thế mạnh của Việt Nam ở môn võ này được xây dựng qua quá trình đào tạo, thi đấu quốc tế và tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, khi bước vào ASIAD, các vận động viên phải đối mặt với những đối thủ có trình độ cao, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ chiến thuật, thể lực và tâm lý thi đấu.

Trong khi đó, cầu mây là bộ môn có ý nghĩa đặc biệt trong hệ thống các môn thể thao thế mạnh của Việt Nam. Những thành tích tại các kỳ Đại hội trước tạo cơ sở để đặt kỳ vọng, nhưng không đồng nghĩa với việc huy chương đã nằm trong tầm tay. Sự cạnh tranh ở cấp độ châu lục đòi hỏi các đội tuyển phải duy trì phong độ, hạn chế sai sót và phát huy tối đa khả năng phối hợp.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cùng các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam tại Lễ thượng cờ (Ảnh: Quý Lượng)

Điền kinh: Nền tảng của thể thao thành tích cao

Điền kinh là một trong những môn thể thao trọng điểm được ngành Thể dục Thể thao xác định trong chiến lược phát triển lực lượng chuẩn bị cho ASIAD và Olympic. Với số lượng nội dung thi đấu đa dạng, điền kinh có thể đóng góp vào thành tích chung của đoàn, đồng thời phản ánh chất lượng đào tạo vận động viên ở nhiều cự ly và nội dung khác nhau.

Tuy nhiên, đây cũng là môn có mức độ cạnh tranh rất khốc liệt. Các quốc gia châu Á sở hữu nhiều vận động viên đạt trình độ cao, trong khi những yêu cầu về thể lực, kỹ thuật và thành tích chuẩn ngày càng lớn. Vì vậy, kỳ vọng đối với điền kinh cần được đặt trên cơ sở đánh giá từng nội dung, từng vận động viên, thay vì chỉ nhìn vào thành tích chung của môn.

Điều đáng chú ý là việc chuẩn bị cho điền kinh không thể chỉ tập trung vào giai đoạn trước Đại hội. Đây là quá trình dài hạn, cần sự đầu tư về cơ sở vật chất, khoa học thể thao, dinh dưỡng, hồi phục và hệ thống thi đấu cọ xát quốc tế.

Các môn võ thuật: Mở rộng cơ hội tranh chấp

Bên cạnh karate, các môn võ thuật như wushu, taekwondo, jujitsu, judo, kurash và boxing tiếp tục góp phần tạo nên chiều sâu lực lượng của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Nhóm môn này có đặc điểm chung là sự cạnh tranh phụ thuộc nhiều vào tương quan lực lượng, điều lệ thi đấu và khả năng thích ứng với từng đối thủ. Một vận động viên có phong độ tốt, chiến thuật hợp lý và tâm lý vững vàng hoàn toàn có thể tạo nên kết quả tích cực.

Trong số đó, wushu và các môn võ truyền thống là những nội dung có lịch sử thành tích đáng chú ý của thể thao Việt Nam. Taekwondo, jujitsu, judo, kurash và boxing cũng được xem là những bộ môn có thể đóng góp huy chương nếu các vận động viên phát huy đúng năng lực.

Dù vậy, cần nhìn nhận một cách thực tế rằng không phải mọi môn võ đều có cùng khả năng cạnh tranh HCV. Mục tiêu thành tích phải được cụ thể hóa theo từng hạng cân, nội dung và tương quan đối thủ. Đây là cơ sở để ban huấn luyện phân bổ lực lượng, xây dựng chiến thuật và chủ động chuẩn bị cho các tình huống thi đấu.

Bắn Súng- bộ môn kỳ vọng sẽ mang về thành tích cao cho TTVN (Ảnh: Cục TDTT)

Đua thuyền, bơi và những cơ hội từ các môn Olympic

Đua thuyền, gồm rowing và canoeing, cùng với bơi là những môn thể thao được đưa vào nhóm trọng điểm trong định hướng phát triển thể thao thành tích cao. Đây là các bộ môn có hệ thống thi đấu quốc tế rộng, đòi hỏi sự đầu tư bền bỉ về kỹ thuật, thể lực và điều kiện tập luyện.

Đối với đua thuyền, quá trình chuẩn bị cần được thực hiện đồng bộ từ tuyển chọn vận động viên, xây dựng thể lực, kỹ thuật chuyên môn đến làm quen điều kiện thi đấu. Trong khi đó, bơi đòi hỏi sự chính xác cao về kỹ thuật, tốc độ và khả năng duy trì phong độ tại thời điểm quyết định.

Cơ hội huy chương ở nhóm môn này cần được đánh giá dựa trên từng nội dung cụ thể. Tuy nhiên, việc duy trì lực lượng và đầu tư cho các môn Olympic có ý nghĩa lâu dài, không chỉ phục vụ ASIAD 20 mà còn hướng tới mục tiêu nâng cao vị thế thể thao Việt Nam tại các đấu trường lớn hơn.

ASIAD 20 diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 tại Aichi-Nagoya. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội với 498 thành viên (Ảnh: Quý Lượng)

Từ kỳ vọng đến kết quả thực tế

Với mục tiêu từ 4 HCV trở lên, Đoàn Thể thao Việt Nam cần phát huy tối đa sức mạnh ở các môn trọng điểm, đồng thời tận dụng cơ hội từ những nội dung có khả năng tạo bất ngờ.

Điểm quan trọng nhất là sự phối hợp giữa chuẩn bị chuyên môn, công tác hậu cần và khả năng duy trì phong độ trong suốt Đại hội. Những môn có thế mạnh truyền thống sẽ đóng vai trò nền tảng, trong khi các môn Olympic và nhóm võ thuật có thể góp phần mở rộng cơ hội huy chương.

ASIAD 20 vì thế không chỉ là cuộc tranh tài của những vận động viên xuất sắc nhất mà còn là phép thử đối với chất lượng đầu tư, năng lực tổ chức và chiều sâu đào tạo của thể thao Việt Nam. Mỗi tấm huy chương giành được sẽ là kết quả của cả một quá trình chuẩn bị, từ những buổi tập luyện đến sự hỗ trợ của đội ngũ huấn luyện, chuyên gia và cán bộ phục vụ.

Mục tiêu 4 HCV trở lên là thách thức lớn, nhưng cũng là động lực để các đội tuyển nỗ lực hết mình. Khi những mũi nhọn phát huy được năng lực và các môn khác tạo thêm điểm nhấn, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ có cơ sở hướng tới một kỳ ASIAD thành công, từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục.