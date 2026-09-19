47 tác phẩm nghệ thuật và cách tiếp cận mới với cây xanh đô thị

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi sự kiện văn hóa sẽ được tổ chức từ ngày 19/9/2026 đến ngày 10/1/2027 mang tên gọi Mùa Văn hóa với chủ đề “Di sản cây xanh Hà Nội”, cũng là một mô hình hoạt động hoàn toàn mới được các chuyên gia văn hóa của Vùng Île-de-France (Pháp) thiết kế nhằm phát huy giá trị di sản cho công trình biệt thự 49 Trần Hưng Đạo.

Vinh dự được lựa chọn là nơi diễn ra triển lãm- một hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Chương trình hành động chung giai đoạn 2026 - 2030 giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội đồng Vùng Île-de-France, bà Trịnh Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cửa Nam cho biết, việc lựa chọn biệt thự số 49 Trần Hưng Đạo - công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa của Hà Nội, đồng thời là không gian đặc biệt trong hệ thống di sản kiến trúc và cảnh quan cây xanh của Thủ đô rất có ý nghĩa khi phường Cửa Nam là nơi hội tụ nhiều công trình kiến trúc có giá trị, di tích lịch sử - văn hóa cùng những không gian cây xanh đặc trưng của khu phố trung tâm Hà Nội, tiêu biểu như các tuyến phố Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Bà Triệu, Hai Bà Trưng...

Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Trịnh Ngọc Trâm phát biểu khai mạc triển lãm

Phường Cửa Nam cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành thành phố, Vùng Île-de-France, PRX-Vietnam cùng các chuyên gia, đối tác để triển khai hiệu quả các nội dung của chương trình; đồng thời vận động nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia gìn giữ, phát huy giá trị di sản kiến trúc, cảnh quan và cây xanh, góp phần xây dựng Cửa Nam thành không gian đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp, giàu bản sắc.

Tại chương trình, ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, cây xanh là một phần không thể thiếu, trường tồn cùng đời sống con người. Đặc biệt, tại các đô thị lớn, việc quy hoạch, trồng và chăm sóc cây xanh luôn được quan tâm nhằm tạo dựng môi trường sống hài hòa, bền vững.

Các học sinh tham quan triển lãm.

Dẫn câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ông Nguyễn Xuân Lưu cho rằng, cây xanh không chỉ mang lại những giá trị thiết thực đối với môi trường mà còn đi vào đời sống văn hóa, nghệ thuật. Các tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm đã thể hiện sinh động quá trình cây xanh sinh trưởng, tồn tại cùng đô thị và con người, qua đó cho thấy cây xanh đã trở thành một phần của nghệ thuật và mang lại những giá trị tích cực về văn hóa, nghệ thuật.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tin tưởng, với sự quản lý có trách nhiệm, năng động, sáng tạo của phường Cửa Nam, cùng sự hợp tác, hỗ trợ của Vùng Île-de-France và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, triển lãm sẽ góp phần lan tỏa tình yêu cây xanh, ý thức gìn giữ di sản và những giá trị nghệ thuật gắn với cây xanh; qua đó khẳng định sự trân trọng của Hà Nội đối với cuộc sống xanh, đồng thời góp phần thực hiện các kế hoạch xanh hóa và chuyển đổi xanh của Thủ đô.

Du khách nước ngoài tham quan không gian trưng bày triển lãm.

Tham dự chương trình, Phó Chủ tịch Vùng Île-de-France Stéphane Beaudet cho rằng, mối liên hệ, sự gắn bó của người dân Hà Nội với di sản cây xanh là một giá trị giàu ý nghĩa, thể hiện truyền thống gắn bó với thiên nhiên của người Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng, được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Những bức ảnh được giới thiệu tại triển lãm cho thấy sự hiện diện của cây xanh như một nguồn di sản trong đời sống đô thị Hà Nội. Đây là điều đặc biệt trong bối cảnh các đô thị trên thế giới đang phải đối mặt với quá trình đô thị hóa, sự thu hẹp diện tích đất nông nghiệp và không gian tự nhiên.

“Việc Hà Nội vẫn duy trì được những không gian xanh, những hàng cây trong lòng đô thị là minh chứng cho sự gắn bó với thiên nhiên, đồng thời thể hiện những nỗ lực phủ xanh không gian đô thị, hạn chế các diện tích bị bê tông hóa, tạo dựng môi trường sống xanh hơn và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống”, Phó Chủ tịch Vùng Île-de-France Stéphane Beaudet nói.

Với chủ đề “Cây Hà Nội - Những bức ảnh về một di sản sống” với 47 tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật, triển lãm mở ra cách tiếp cận mới đối với cây xanh đô thị - từ những hàng cây quen thuộc đến những cây cổ thụ, không gian xanh đặc biệt. Đồng thời, đây cũng là sự tiếp nối kết quả từ dự án trùng tu Biệt thự 49 Trần Hưng Đạo, tạo cơ hội để người dân, nhà nghiên cứu, kiến trúc sư, chuyên gia và du khách cùng khám phá, chia sẻ những câu chuyện về cây xanh Hà Nội, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về giá trị cây xanh, lan tỏa tinh thần chung tay gìn giữ cảnh quan, kiến trúc và môi trường đặc sắc của Hà Nội.

Triển lãm trưng bày từ thứ Ba đến Chủ nhật vào các khung thời gian từ 9 - 12 giờ và 14 - 17 giờ, vào cửa miễn phí.