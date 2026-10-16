“Đã ra quân là đánh thắng”

Chỉ huy Lữ đoàn Xe tăng - Thiết giáp 406 quán triệt, phổ biến nhiệm vụ trước khi bước vào huấn luyện.

Sau khẩu lệnh của Trung tá Hà Tiến Như - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Xe tăng 1, các kíp xe nhanh chóng cơ động vào vị trí, triển khai đội hình theo phương án luyện tập. Những chiếc xe tăng lần lượt vượt qua các bãi vật cản, hào chống tăng và địa hình phức tạp. Tiếng động cơ hòa cùng khẩu lệnh chỉ huy tạo nên không khí huấn luyện khẩn trương, nghiêm túc. Trong từng tình huống, các thành viên kíp xe phối hợp nhịp nhàng, thực hiện thuần thục động tác, bảo đảm đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật và chiến thuật.

Các kíp nhận xe và di chuyển ra thao trường.

Đằng sau mỗi lần cơ động là quá trình rèn luyện bền bỉ, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ không chỉ nắm chắc chuyên môn mà còn có bản lĩnh, sức khỏe và khả năng xử trí linh hoạt trước những tình huống phát sinh.

Trung sĩ Nguyễn Tiến Dũng, lái xe thuộc Đại đội Xe tăng 2, Tiểu đoàn Xe tăng 1 chia sẻ: “Trong huấn luyện, diễn tập, chúng tôi phải thực hành nhiều tình huống như lội nước, vượt vật cản, cơ động trên địa hình dốc... Do đó, mỗi thành viên phải nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ và thuần thục kỹ năng xử trí tình huống. Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ trong buồng lái có hôm lên tới 40 độ C, chúng tôi vẫn quyết tâm hoàn thành tốt nội dung huấn luyện”.

Đối với đơn vị xe tăng - thiết giáp, khả năng chiến đấu không chỉ phụ thuộc vào trình độ của từng quân nhân mà còn được quyết định bởi sự phối hợp đồng bộ giữa các thành viên trong kíp xe, khả năng làm chủ phương tiện và chất lượng hiệp đồng với các lực lượng. Nhận thức rõ yêu cầu đó, Lữ đoàn Xe tăng - Thiết giáp 406 chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo hướng sát nhiệm vụ, sát đối tượng, sát thực tế chiến đấu; lấy thực hành làm chính, tăng cường rèn luyện khả năng cơ động, xử trí tình huống và hiệp đồng chiến đấu.

Kiểm tra an toàn xe trước khi thực hiện huấn luyện các bài tập.

Đại úy Phạm Quang Huy - Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn Xe tăng 1 cho biết: “Trong huấn luyện, chúng tôi yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nắm chắc kỹ thuật, chiến thuật, thực hiện đúng động tác, phối hợp chặt chẽ giữa các vị trí trong kíp xe và chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường. Quá trình huấn luyện phải bảo đảm chắc từng nội dung, thuần thục từng động tác, gắn nâng cao chất lượng với giữ vững an toàn”.

Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, Lữ đoàn thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ; tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ, cơ động lực lượng và các phương án theo kế hoạch. Qua đó, từng bước nâng cao khả năng xử trí tình huống, năng lực chỉ huy, điều hành và sự phối hợp giữa các bộ phận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Là đơn vị binh chủng chiến đấu, được trang bị số lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật và phương tiện chuyên dụng, Lữ đoàn Xe tăng - Thiết giáp 406 đặc biệt coi trọng công tác kỹ thuật, xác định đây là một trong những yếu tố quan trọng bảo đảm chất lượng huấn luyện và khả năng SSCĐ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật đúng quy định; duy trì nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra tình trạng kỹ thuật, kịp thời phát hiện và khắc phục những hư hỏng, hạn chế phát sinh trong quá trình sử dụng.

Thực hiện Nghị quyết số 382 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới gắn với Cuộc vận động 50, Lữ đoàn đã triển khai thông qua những nội dung, biện pháp cụ thể, sát với đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị. Các mô hình như “Kíp xe kiểu mẫu”, “Ngày kỹ thuật”, “Tuần kỹ thuật”, “Tổ thợ kỹ thuật giỏi” cùng việc xây dựng nhà xe, khu kỹ thuật chính quy, an toàn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của bộ đội, phát huy tính chủ động trong quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, trang bị.

Các kíp xe huấn luyện trên thao trường.

Thượng tá Bùi Vĩnh Hải - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Xe tăng - Thiết giáp 406 thông tin: “Lữ đoàn xác định huấn luyện và SSCĐ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vì vậy nội dung huấn luyện phải sát thực tế nhiệm vụ, lấy kíp xe làm nòng cốt, lấy thực hành làm chính. Đơn vị chú trọng huấn luyện cơ động trên các loại địa hình, luyện tập vượt vật cản, hành quân đường dài và xử trí tình huống trong những điều kiện khác nhau. Đồng thời, duy trì luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ, cơ động lực lượng, nâng cao khả năng chỉ huy, phối hợp, hiệp đồng giữa các bộ phận, bảo đảm sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng” của Bộ đội Tăng - Thiết giáp là niềm tự hào, đồng thời cũng là yêu cầu đặt ra đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng - Thiết giáp 406 trong thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với quản lý, bảo đảm kỹ thuật và duy trì nghiêm chế độ SSCĐ.

Với tinh thần chủ động, đoàn kết, kỷ luật và quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng - Thiết giáp 406 đang từng bước nâng cao trình độ, khả năng cơ động và sức mạnh chiến đấu, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 2 vững mạnh, bảo vệ vững chắc địa bàn chiến lược phía Bắc, Tây Bắc của Tổ quốc.