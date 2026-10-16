CEO Tupolev: Oanh tặc cơ Tu-160 của Nga vẫn vượt trội so với Mỹ

Máy bay Tupolev-160.

Ông Yury Abrosimov, Tổng Giám đốc Công ty Tupolev (của Tập đoàn Máy bay Hợp nhất - UAC - thuộc tập đoàn nhà nước Rostec) cho biết, máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-160 vẫn là máy bay siêu vượt âm tốt nhất thế giới, vượt trội so với hệ thống máy bay tương đương được Mỹ sử dụng.

Tu-160 nắm giữ 46 kỷ lục thế giới chính thức, gồm các kỷ lục về thời gian bay và tầm bay.

Theo ông Abrosimov, phiên bản hiện đại hóa của máy bay, Tu-160M, vẫn giữ nguyên thiết kế bên ngoài của Tu-160 nguyên bản nhưng được "xây dựng trên một nền tảng công nghệ hoàn toàn mới, tích hợp các công nghệ kỹ thuật số, với 80% các hệ thống và thiết bị được hiện đại hóa."

Ông nói thêm, thiết bị điện tử hàng không trên máy bay, gồm các hệ thống điều khiển bay và vũ khí cùng các hệ thống định vị, đã được đại tu hoàn toàn, các động cơ đã được hiện đại hóa.

Chương trình khôi phục sản xuất Tu-160M hiện đại hóa được khởi xướng theo quyết định của Tổng thống Vladimir Putin.

Theo một hợp đồng nhà nước giữa Bộ Công Thương Nga và Cục Thiết kế Tupolev, tài liệu thiết kế cho máy bay Tu-160M đã được kỹ thuật số hóa hoàn toàn trong thời gian ngắn.

Ngoài ra, công nghệ hàn chân không các linh kiện titan đã được phục hồi và việc sản xuất lắp ráp khung thân máy bay cũng được tái khởi động.

Một tập đoàn mới đã được thành lập với các doanh nghiệp công nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực luyện kim, chế tạo máy bay, cơ khí và chế tạo thiết bị, hầu hết trong số đó là một phần của Tập đoàn nhà nước Rostec.

Theo TASS