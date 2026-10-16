Đôn đốc sử dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ

Giao diện AI công vụ do Công ty Cổ phần MISA và Công ty Cổ phần Truyền thông luật Việt Nam (LuatVietnam.vn) phát triển. (Ảnh: HÀ LINH)

Cục Công nghiệp công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa đề nghị các đơn vị đầu mối tại bộ, ngành, địa phương thông báo đầy đủ tài khoản nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Việc thông báo, đôn đốc sử dụng nền tảng phục vụ công việc hằng ngày phải hoàn thành trước ngày 20/10/2026.

Theo Cục nghiệp công nghệ thông tin, qua rà soát số liệu trên hệ thống theo dõi, các cơ quan, đơn vị cơ bản đã được cấp đầy đủ tài khoản theo danh sách gửi đăng ký. Tuy nhiên, đơn vị đầu mối chưa thông báo đầy đủ đến từng người dùng về việc đã được cấp tài khoản, cùng thông tin đăng nhập, đường dẫn truy cập và tài liệu hướng dẫn sử dụng.

Trước đó, ngày 8/9/2026, Cục Công nghiệp công nghệ thông tin đã có Công văn đề nghị các đơn vị lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi triển khai để đăng ký tài khoản. Cục đã thông báo toàn bộ danh sách tài khoản được tạo và hướng dẫn sử dụng đến đơn vị đầu mối.

Để đưa nền tảng vào sử dụng, Cục Công nghiệp công nghệ thông tin đề nghị các đơn vị đầu mối thông báo ngay thông tin tài khoản đến từng người dùng thuộc phạm vi quản lý; đồng thời đôn đốc đăng nhập, sử dụng phục vụ công việc hằng ngày.

Hai nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ được đôn đốc sử dụng là Nền tảng AI luật, do Công ty Cổ phần MISA và Công ty Cổ phần Truyền thông luật Việt Nam (LuatVietnam.vn) phát triển, và Nền tảng Clex do Tập đoàn Công nghệ CMC phát triển. Hai nền tảng này đã được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức đánh giá và lựa chọn, đáp ứng yêu cầu triển khai trên phạm vi cả nước, trọng tâm phục vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến nghị các cơ quan, đơn vị ưu tiên sử dụng hai nền tảng này để hỗ trợ công tác rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Các nền tảng có khả năng hỗ trợ tra cứu, hệ thống hóa, xác định tình trạng hiệu lực của văn bản; so sánh, đối chiếu quy định và phát hiện dấu hiệu mâu thuẫn, chồng chéo, không thống nhất, giúp cán bộ rà soát, kiểm tra và xác minh kết quả.

Việc đôn đốc sử dụng nền tảng nhằm thực hiện các chỉ tiêu tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 14/6/2026 và Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28/8/2026. Trong đó, các chỉ tiêu được nêu gồm 100% cán bộ, công chức, viên chức có tài khoản và được đào tạo sử dụng nền tảng trợ lý AI công vụ; 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo trong công việc hằng tuần và 60% quyết định chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước được hỗ trợ bởi dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Công ty Cổ phần Truyền thông luật Việt Nam (LuatVietnam.vn) cho biết, hiện số lượng cán bộ, công chức đã cài đặt và đăng nhập sử dụng Nền tảng AI luật là 11.316 người trong tổng số 316.000 người được cấp tài khoản.