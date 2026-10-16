Trung Quốc ra mắt robot khổng lồ cao 4 m, nâng được 500 kg

Robot thủy lực hạng nặng Neo1 tại CIIF 2026 (trái) và hình ảnh concept (phải).

Neo1, mẫu robot hình người cỡ lớn, được thiết kế để xử lý những nhiệm vụ vượt quá khả năng của nhiều robot công nghiệp thông thường. Sản phẩm do NeodraDynamics Robotics phát triển, ra mắt cùng JD Industrial tại Triển lãm Công nghiệp Quốc tế Trung Quốc (CIIF) 2026.

Neo1 cao khoảng 4 m, được trang bị 41 khớp chuyển động tự do trên toàn thân. Trong đó, 39 khớp sử dụng bộ truyền động thủy lực thu nhỏ do công ty tự phát triển. Hai khớp xoay ở cẳng tay còn lại sử dụng truyền động điện.

Theo NeodraDynamics, hệ thống này cho phép hai cánh tay của robot nâng tổng tải trọng khoảng 500 kg. Mỗi bộ truyền động thủy lực nặng khoảng 1 kg nhưng có thể tạo ra lực đẩy liên tục tính bằng tấn.

Bên cạnh sức mạnh, nhà phát triển còn nhấn mạnh khả năng điều khiển chính xác của Neo1. Công ty tuyên bố robot đạt độ chính xác định vị lên tới 0,005 mm. Thông số này được kỳ vọng giúp máy thực hiện những công việc lắp ráp đòi hỏi độ chính xác cao ngay cả khi phải xử lý vật nặng.

Điểm khác biệt của Neo1 nằm ở việc kết hợp thủy lực với truyền động điện. Thủy lực có thể tạo ra lực lớn trong một hệ thống tương đối nhỏ gọn, nhưng cũng đặt ra thách thức về áp suất chất lỏng, độ kín, nhiệt độ và khả năng điều khiển. Thiết kế kết hợp nhằm tận dụng sức mạnh của thủy lực và độ chính xác của hệ thống điều khiển điện.

Neo1 thu hút chú ý lớn tại triển lãm Công nghiệp Quốc tế Trung Quốc (CIIF) 2026. Ảnh: Istanbul Ticaret Gazetesi.

NeodraDynamics định hướng Neo1 cho nhiều lĩnh vực, từ lắp ráp linh kiện nặng, vận chuyển hàng hóa tại cảng đến khai mỏ và xử lý hiện trường thảm họa. Công ty cũng đề cập đến khả năng bảo trì thiết bị dưới biển sâu và hỗ trợ thao tác tại các cơ sở hạt nhân bằng những mô-đun thủy lực có khả năng chống bức xạ.

Theo nhà sáng lập Yang Tao, mục tiêu của công ty không chỉ là tạo ra những cỗ máy mô phỏng hình dáng con người. “Robot không nên chỉ sao chép hình dáng con người mà cần vượt qua giới hạn thể chất của con người để tạo ra những khả năng vận hành chưa từng có”, ông nói.

Neo1 cho thấy một hướng phát triển khác trong lĩnh vực robot hình người, vốn chủ yếu sử dụng động cơ điện cho các khớp chuyển động. Giá trị công nghiệp của sản phẩm sẽ phụ thuộc vào khả năng làm việc ổn định ngoài môi trường.

Thành lập năm 2024 ở Bắc Kinh, NeodraDynamics là công ty robot Trung Quốc chuyên tập trung vào công nghệ truyền động kết hợp thủy lực và điện. Công ty có ba nhà đồng sáng lập từng tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, gồm Zhang Jianwei, chuyên gia AI và viện sĩ Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc; Wang Jian, chuyên gia động cơ và điều khiển servo; và Yang Tao, chuyên gia điều khiển tự động, được giới thiệu là người phát minh công nghệ thủy lực số.

Trong một phỏng vấn với China Daily đầu năm nay, ông Yang Tao cho biết mục tiêu của NeodraDynamics không chỉ dừng lại ở việc sao chép cấu trúc giải phẫu của con người. Ông lập luận, robot "nên vượt trội con người về khả năng thể chất", cũng như "thực hiện các thao tác mà con người không thể làm một cách an toàn".