Khám phá OPPO A7 Pro 5G: Độ bền đạt chuẩn IP69K chịu được 38 loại chất lỏng và pin 8000mAh

OPPO A7 Pro 5G là mẫu điện thoại thông minh vừa chính thức gia nhập phân khúc tầm trung tại thị trường Việt Nam, hướng đến đối tượng người dùng đề cao sự bền bỉ cơ học và thời lượng vận hành dài ngày. Điểm nhấn kỹ thuật tạo nên sự khác biệt của thiết bị nằm ở hệ thống bảo vệ đa lớp đạt chuẩn IP69K có thể kháng tới 38 loại chất lỏng, đi kèm viên pin dung lượng lớn 8000mAh được thiết kế với chu kỳ hoạt động bền vững nhiều năm.

Cấu trúc khung nguyên khối và giải pháp gia cố vật lý đa tầng

Để đạt được độ bền vượt trội trước những va chạm cơ học thông thường, OPPO A7 Pro 5G ứng dụng cấu trúc khung viền nguyên khối chắc chắn. Thiết kế này tạo nên một bộ khung xương chịu lực vững vàng cho toàn bộ linh kiện điện tử, giúp phân tán xung lực hiệu quả khi máy gặp tác động mạnh hoặc rơi rớt trong quá trình sử dụng hàng ngày.

OPPO A7 Pro có thiết kế cực kỳ bền bỉ

Bên cạnh bộ khung vững chắc, giải pháp làm kín bên trong cũng được nhà sản xuất chăm chút kỹ lưỡng. Hãng đã ứng dụng các lớp keo dán chuyên dụng kết hợp cùng vật liệu xốp đệm tại toàn bộ điểm tiếp giáp và cổng kết nối. Sự kết hợp này triệt tiêu các khe hở vi mô, ngăn chặn bụi mịn, độ ẩm và tạp chất lọt vào bo mạch chủ. Đây là yếu tố then chốt cho những người dùng thường xuyên làm việc tại công trường, di chuyển ngoài trời hoặc môi trường có mật độ bụi cao.

Khả năng chống chịu ấn tượng với chuẩn kháng nước IP69K

Khả năng phòng vệ trước chất lỏng trên OPPO A7 Pro 5G được nâng cấp toàn diện thông qua việc đáp ứng đồng thời các tiêu chuẩn IP66, IP68, IP69 và đặc biệt là IP69K. Trong kỹ thuật thử nghiệm công nghiệp, IP69K là tiêu chuẩn khắt khe hàng đầu nhằm kiểm tra khả năng chịu đựng trước các tia nước áp lực cực cao và nhiệt độ nước lớn phun trực tiếp ở cự ly gần.

Điện thoại có chuẩn kháng nước, chống bụi cao cấp

Đáng chú ý, thiết bị được kiểm nghiệm có khả năng chống lại sự ăn mòn và xâm nhập của 38 loại chất lỏng phổ biến khác nhau trong đời sống. Khả năng này đem lại sự yên tâm tối đa khi người dùng gặp phải mưa lớn bất chợt hay làm việc trong môi trường ẩm ướt liên tục. Dù vậy, các chuyên gia kỹ thuật vẫn khuyến nghị người dùng không nên chủ động ngâm máy hoặc lạm dụng tiếp xúc chất lỏng nhằm duy trì tuổi thọ linh kiện tốt nhất.

Thời lượng sử dụng dài ngày nhờ viên pin 8000mAh và sạc ngược 10W

Song hành cùng độ bền cơ học là hệ thống cung cấp năng lượng mạnh mẽ. OPPO A7 Pro sở hữu viên pin dung lượng lên tới 8000mAh kết hợp cùng công nghệ sạc nhanh 45W, giải quyết triệt để nỗi lo gián đoạn liên lạc hay sập nguồn khi di chuyển đường dài. Mức dung lượng này đảm bảo thời gian hoạt động ổn định từ 2 đến 3 ngày với các tác vụ thông thường.

OPPO A7 Pro có pin khủng

Đáng lưu ý, viên pin của máy được thiết kế để duy trì trên 80% dung lượng thực tế sau 2.000 chu kỳ sạc xả, tương đương khoảng 6 năm sử dụng liên tục trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ tính năng sạc ngược có dây với công suất tối đa 10W. Tính năng này biến chiếc điện thoại thành nguồn điện dự phòng đa năng, kịp thời cấp năng lượng cho tai nghe không dây, quạt mini hoặc đèn chiếu sáng khi cần thiết.

Điện thoại chơi thời gian sử dụng lên tới 2-3 ngày

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của OPPO A7 Pro 5G

Dưới đây là các thông số kỹ thuật then chốt được công bố trên dòng smartphone siêu bền mới của OPPO:

Sự cân bằng giữa màn hình AMOLED 120Hz hiển thị sắc nét, hệ thống camera 50MP chất lượng cùng khả năng chống chịu va đập, kháng nước vượt trội biến OPPO A7 Pro 5G thành một thiết bị đáng chú ý trong phân khúc smartphone bền bỉ phục vụ công việc và đời sống di động hiện nay.