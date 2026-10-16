Robot đi trước, binh sĩ theo sau: Hàn Quốc hé lộ chiến thuật tác chiến năm 2040

Các hệ thống không người lái bao gồm thiết bị bay không người lái, phương tiện không người lái đa năng và robot bốn chân di chuyển xuyên qua màn khói trong một buổi trình diễn tác chiến tại Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi, vào ngày 14/10. Ảnh: Lục quân Hàn Quốc

Theo báo The Korea Herald, cuộc diễn tập được tổ chức tại một thao trường ở Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi, trong khuôn khổ sáng kiến “Army TIGER+”. Đây là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội Hàn Quốc, hướng tới xây dựng lực lượng tác chiến kết hợp giữa con người và máy móc, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), vào năm 2040.

Cuộc tập trận mô phỏng chiến trường trong đó các hệ thống không người lái phối hợp với lực lượng có người điều khiển và các khí tài hiện có, nhằm giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ, đồng thời nâng cao hiệu quả và khả năng sống sót trên chiến trường.

Nội dung diễn tập được chia thành ba giai đoạn, gồm tác chiến bằng UAV và chống UAV, tác chiến tích hợp các hệ thống không người lái, và tác chiến phối hợp giữa con người với máy móc.

Ở giai đoạn đầu, các UAV đối phương được phát hiện và nhận diện từ xa. Sau đó, hệ thống hỗ trợ ra quyết định bằng AI đánh giá mức độ đe dọa, làm cơ sở triển khai các biện pháp đối phó. Những phương tiện được sử dụng gồm vũ khí phòng không bằng laser và UAV đánh chặn nhằm vô hiệu hóa mục tiêu.

Trong giai đoạn tiếp theo, các hệ thống không người lái được đưa lên tuyến đầu. UAV tạo màn khói và các phương tiện không người lái đa năng hoạt động phía trước đội hình binh sĩ để trinh sát, phát hiện mối đe dọa và hỗ trợ lực lượng vượt qua những khu vực có nguy cơ bị UAV đối phương tấn công.

Ở giai đoạn cuối, các phương tiện trinh sát không người lái phối hợp với xe công binh chiến đấu K-CEV để vượt qua chướng ngại vật và tiếp cận những khu vực nguy hiểm, tạo điều kiện cho lực lượng có người điều khiển tiến vào kiểm soát mục tiêu.

Theo quân đội Hàn Quốc, việc đưa các hệ thống không người lái đảm nhiệm những nhiệm vụ nguy hiểm ở tuyến đầu sẽ góp phần hạn chế thương vong, đồng thời cải thiện khả năng phối hợp giữa người và máy trên chiến trường.

Tham mưu trưởng Lục quân Kim Gyu-ha nhấn mạnh quá trình chuyển đổi sang mô hình quân đội năm 2040 cần sự tham gia và ủng hộ của cả lực lượng quân đội lẫn công chúng. Ông cho rằng sự tin tưởng của đội ngũ quân nhân, cùng với sự thấu hiểu và ủng hộ từ xã hội, là những yếu tố cần thiết để thúc đẩy quá trình này.

Army TIGER+ và mô hình tác chiến người - máy

Trong khuôn khổ chương trình Army TIGER+, quân đội Hàn Quốc đã thành lập một đơn vị tác chiến không người lái tích hợp vào tháng 1 và một tiểu đội phối hợp người - máy vào tháng 7 nhằm thử nghiệm khả năng hiệp đồng giữa binh sĩ, UAV và robot.

Đơn vị tác chiến không người lái tích hợp gồm sáu thành phần chuyên trách, tập trung vào UAV và chống UAV, robot, hoạt động trên không gian mạng và điện từ, hệ thống mạng cùng các lực lượng hỗ trợ. Trong khi đó, tiểu đội phối hợp người - máy được sử dụng để thử nghiệm mô hình tác chiến này ở cấp đơn vị nhỏ.

Quân đội cũng đang phát triển một “xương sống kỹ thuật số”, kết nối UAV, robot, cảm biến và hệ thống hỗ trợ chỉ huy, ra quyết định dựa trên AI thông qua một mạng lưới chung. Nền tảng này dự kiến được triển khai trước tại các đơn vị quy mô nhỏ, sau đó mở rộng sang những đội hình lớn hơn.

Một nội dung khác của sáng kiến là phương thức “Chuyển đổi trong quá trình tác chiến” (Transformation in Contact - TiC). Theo cách tiếp cận này, công nghệ và phương thức tác chiến mới được thử nghiệm trực tiếp trong môi trường hoạt động quân sự, sau đó tiếp tục điều chỉnh dựa trên kết quả thực tế, thay vì chờ hoàn thiện toàn bộ mới đưa vào sử dụng.

Quân đội Hàn Quốc dự kiến mở rộng các đơn vị thử nghiệm thuộc chương trình Army TIGER+ lên 14 loại hình, đồng thời kết nối trung tâm chuyển đổi AI tại Pangyo với các thao trường ở Yangpyeong và Mugeon-ri. Dữ liệu thu thập trong quá trình vận hành sẽ được sử dụng để huấn luyện các hệ thống AI và hoàn thiện công nghệ.

Cuộc tập trận ngày 14/10 giới thiệu 85 hệ thống tiên tiến, bao gồm các thiết bị đang được thử nghiệm trong những dự án hợp tác giữa chính phủ và khu vực tư nhân, cùng các nguyên mẫu được kỳ vọng sớm đưa vào sử dụng trong quân đội.

Thiếu tướng Lee Kyung-jin, người đứng đầu văn phòng chính sách thuộc Bộ Tư lệnh Lục quân Hàn Quốc, cho biết quân đội sẽ đẩy nhanh quá trình xây dựng lực lượng kết hợp giữa con người và các hệ thống không người lái, lấy Army TIGER+ làm trọng tâm. Theo ông, việc kết nối các sáng kiến đổi mới từ khu vực dân sự với yêu cầu tác chiến, đồng thời tận dụng công nghệ robot quốc phòng và AI vật lý, sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi này.