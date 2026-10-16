Mất thêm 1.200 USD chỉ để mua sớm iPhone Duo

JD.com thu gần 1.200 USD cho quyền mua iPhone Duo sớm. Ảnh: Bloomberg.

Ngày 14/10, nền tảng thương mại điện tử JD.com tại Trung Quốc mở bán gói ưu tiên mua iPhone Duo với giá 7.999 nhân dân tệ (1.195 USD). Tuy nhiên, khoản phí này độc lập, không trừ vào giá điện thoại. Khách hàng vẫn phải thanh toán toàn bộ số tiền để sở hữu mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple.

Theo Ifeng, gói dịch vụ mang tên "iPhone Duo Early Bird" chỉ dành cho thành viên JD PLUS. Người mua có quyền ưu tiên sở hữu phiên bản 256 GB hoặc 512 GB trong đợt mở bán đầu tiên.

Đáng chú ý, trang bán hàng ban đầu quy định khách hàng không thể yêu cầu hoàn tiền sau khi đặt mua. Điều khoản này gây tranh cãi khi một số người dùng nhầm tưởng khoản phí gần 1.200 USD có thể khấu trừ vào giá điện thoại.

Ngoài quyền ưu tiên mua máy, gói dịch vụ còn bao gồm một năm sửa chữa miễn phí, 90 ngày đổi máy và chương trình thay pin trong 5 năm. JD.com cũng cung cấp khoản trợ giá 999 nhân dân tệ (149 USD) khi khách hàng mua các phụ kiện khác như ốp lưng, kính bảo vệ màn hình và bộ sạc nhanh 40W.

Tuy nhiên, giá trị thực tế của những quyền lợi này cũng gây tranh luận. Một số khách hàng phản ánh họ không thể yêu cầu hoàn tiền dù chưa sử dụng dịch vụ. Nhiều người còn gửi khiếu nại đến nền tảng bảo vệ người tiêu dùng Black Cat Complaint.

Theo IT Home, JD.com sau đó tạm gỡ gói ưu tiên khỏi nền tảng. Đến tối ngày 14/10 (giờ Trung Quốc), sản phẩm xuất hiện trở lại với chính sách hoàn tiền mới.

Cụ thể, khách hàng có thể liên hệ bộ phận chăm sóc để yêu cầu hoàn tiền trong vòng 24 giờ sau khi đặt mua, với điều kiện chưa sử dụng các quyền lợi trong gói dịch vụ.

Dù điều chỉnh chính sách, JD.com vẫn giữ nguyên mức giá 7.999 nhân dân tệ. Gói ưu tiên tiếp tục áp dụng với 2 phiên bản dung lượng thấp nhất của iPhone Duo.

Trước đó, Apple xác nhận iPhone Duo sẽ bắt đầu nhận đặt trước tại Trung Quốc vào ngày 16/10 và chính thức bán ra ngày 23/10. Sản phẩm có giá khởi điểm 15.999 nhân dân tệ (2.390 USD), với tùy chọn bộ nhớ cao nhất là 2 TB.