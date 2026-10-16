Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội trải nghiệm công trường, định hướng nghề nghiệp

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO tổ chức cho sinh viên tham quan công trường, tìm hiểu công nghệ khoan kích ngầm và hoạt động thi công hạ tầng. Chương trình nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội được tiếp cận thực tế công nghệ khoan kích ngầm tại công trường.

Tại công trường ở Hà Nội, giảng viên và sinh viên được giới thiệu về hệ thống thiết bị chuyên dụng, giếng thi công, các đốt ống và hệ thống kích thủy lực. Các kỹ sư doanh nghiệp hướng dẫn sinh viên tìm hiểu quy trình thi công, nguyên lý vận hành thiết bị và những yêu cầu kỹ thuật liên quan.

Công nghệ khoan kích ngầm được ứng dụng trong thi công đường ống và hạ tầng kỹ thuật đô thị, giúp hạn chế đào mở dọc tuyến. Phương pháp này có thể giảm khối lượng đào đắp, nhu cầu hoàn trả mặt bằng và ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt của người dân. Qua quan sát thực tế, sinh viên có điều kiện tìm hiểu cách lựa chọn phương án thi công phù hợp với đặc điểm từng công trình.

Bên cạnh kiến thức kỹ thuật, chương trình giúp sinh viên hiểu thêm về công việc của kỹ sư, từ yêu cầu chuyên môn, kỹ năng vận hành thiết bị đến quản lý tiến độ, chất lượng và chi phí. Quá trình thi công cũng cho thấy sự phối hợp giữa các lĩnh vực như hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước, điện, tự động hóa, xây dựng công trình giao thông và kinh tế xây dựng.

Sinh viên các ngành Xây dựng, Kỹ thuật xây dựng và lĩnh vực liên quan có cơ hội tìm hiểu đặc thù công việc, yêu cầu chuyên môn và nhu cầu nhân lực.

Đối với sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường, hoạt động còn giúp các em tìm hiểu ứng dụng kiến thức chuyên ngành trong xây dựng các tuyến ống ngầm phục vụ hệ thống cấp, thoát nước và hạ tầng đô thị. Qua trao đổi với kỹ sư, cán bộ doanh nghiệp, sinh viên có thêm thông tin về cơ hội việc làm và những kỹ năng cần chuẩn bị trước khi tốt nghiệp.

Hoạt động trải nghiệm tại doanh nghiệp góp phần gắn kết kiến thức trên giảng đường với thực tiễn, đồng thời thể hiện định hướng tăng cường hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo. Đây cũng là một trong những hướng đi nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội.