67 đội tuyển tranh tài tại vòng Chung khảo Cuộc thi 'Sinh viên an ninh mạng 2026'

Ngày 16/10, vòng Chung khảo Cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2026” đã diễn ra tại Hà Nội, quy tụ 67 đội tuyển xuất sắc được lựa chọn từ 334 đội thi trong nước và quốc tế. Cuộc thi do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) chủ trì tổ chức, dưới sự bảo trợ của Cục An ninh mạng, Bộ Công an và Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo…

Dự lễ khai mạc vòng chung khảo có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an, Trưởng ban An ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia; TS Tô Hồng Nam, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an, Trưởng ban An ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phát biểu tại lễ khai mạc.

Tiếp nối thành công của mùa giải 2025, cuộc thi trở lại với chủ đề “Bảo vệ các hạ tầng trọng yếu trong kỷ nguyên AI”. Chủ đề năm nay đặt trọng tâm vào những thách thức an ninh mạng mới trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ; đồng thời, tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận các bài toán thực tiễn, nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng ứng phó trước các nguy cơ trên không gian số.

Một số hình ảnh của cuộc thi.

Phát biểu khai mạc vòng chung khảo, Đại tá Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh: Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới đang mở ra nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng đặt ra những thách thức ngày càng phức tạp đối với an ninh mạng. Vì vậy, việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ và tạo điều kiện để sinh viên phát triển năng lực thực hành có ý nghĩa thiết thực đối với việc nâng cao năng lực bảo vệ không gian mạng quốc gia.

Đồng chí Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng mong muốn, các sinh viên sẽ không ngừng học hỏi và làm chủ công nghệ, coi mỗi thử thách của cuộc thi là một cơ hội để khám phá giới hạn và hoàn thiện bản thân. Biết sử dụng tri thức đúng mục đích, tuân thủ pháp luật và bảo vệ lợi ích của cộng đồng mới tạo nên giá trị đích thực của người làm an ninh mạng. Đồng thời, hướng niềm đam mê công nghệ vào việc giải quyết những vấn đề thực tiễn, bảo vệ hệ thống thông tin, dữ liệu và góp phần xây dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, lành mạnh, tin cậy.

Cuộc thi năm nay thu hút 334 đội tuyển, gồm 294 đội trong nước và 40 đội quốc tế thuộc khu vực ASEAN, đến từ 70 cơ sở đào tạo. Sau 8h thi đấu tại Vòng Sơ khảo, 67 đội tuyển có thành tích nổi bật đã được lựa chọn vào Vòng Chung khảo. Trong đó, 20 đội thi xuất sắc tham dự Bảng A - Bảng thi đấu trực tiếp và 47 đội tại Bảng B- Bảng thi đấu trực tuyến.

Vòng Chung khảo được triển khai trên hạ tầng kỹ thuật do Cục An ninh mạng và NCA phối hợp vận hành, với hệ thống giám sát và chấm điểm tự động nhằm bảo đảm điều kiện thi đấu, tính khách quan và minh bạch trong đánh giá kết quả.

Điểm nhấn của Vòng Chung khảo năm nay là việc tổ chức hai bảng thi đấu với hai hình thức khác nhau, nhằm đánh giá năng lực chuyên môn, khả năng xử lý tình huống và bản lĩnh của các đội tuyển.

Bảng A – Attack-Defense (Tấn công – Phòng thủ) quy tụ 20 đội tuyển đại diện cho 20 cơ sở đào tạo có kết quả cao nhất tại Vòng Sơ khảo. Khác với hình thức giải quyết các bài toán độc lập, Attack-Defense đặt các đội tuyển vào môi trường thi đấu đối kháng, trong đó thí sinh phải đồng thời phát hiện, khai thác và khắc phục lỗ hổng, bảo vệ hệ thống trước các hoạt động tấn công. Hình thức này đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn, tư duy chiến thuật, khả năng phối hợp nhóm và phản ứng nhanh trước những tình huống liên tục thay đổi. Đây cũng là cơ hội để các đội tuyển thể hiện năng lực vận dụng kiến thức vào những tình huống mô phỏng yêu cầu thực tiễn của hoạt động bảo đảm an ninh mạng.

Bảng B – Jeopardy (Giải quyết thử thách chuyên môn) gồm 47 đội tuyển được lựa chọn theo quy chế cuộc thi. Các đội tiếp tục giải quyết những bài toán chuyên sâu về bảo mật web, khai thác lỗ hổng, dịch ngược, mật mã, điều tra số và các công nghệ mới như AI, IoT. Hình thức Jeopardy tập trung đánh giá chiều sâu kiến thức, khả năng phân tích, tư duy logic, kỹ năng thực hành và năng lực tìm kiếm giải pháp trước các vấn đề kỹ thuật phức tạp.

Vòng Chung khảo được triển khai trên hạ tầng kỹ thuật do Cục An ninh mạng và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp vận hành, với hệ thống giám sát và chấm điểm tự động nhằm bảo đảm điều kiện thi đấu, tính khách quan và minh bạch trong đánh giá kết quả. Thông qua hai hình thức tranh tài, cuộc thi hướng tới việc đánh giá không chỉ khả năng nắm vững kiến thức mà còn cả năng lực ứng dụng, thích ứng và phối hợp của những tài năng an ninh mạng trẻ.

Không dừng lại ở việc tìm kiếm những đội tuyển xuất sắc, Cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2026” còn hướng tới mục tiêu dài hạn là phát hiện, bồi dưỡng và kết nối nguồn nhân lực an ninh mạng chất lượng cao. Trong bối cảnh AI phát triển nhanh chóng, các hệ thống số ngày càng phức tạp và những nguy cơ tấn công mạng liên tục biến đổi, đội ngũ chuyên gia an ninh mạng cần không chỉ có kiến thức kỹ thuật vững vàng mà còn phải có năng lực thực hành, tư duy độc lập, khả năng thích ứng và ý thức trách nhiệm.

Thông qua cuộc thi, sinh viên có điều kiện tiếp cận những yêu cầu chuyên môn gần với thực tiễn, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống và nâng cao năng lực làm chủ công nghệ. Đồng thời, cuộc thi góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp công nghệ và đội ngũ chuyên gia trong việc phát hiện, đào tạo và phát triển tài năng trẻ.

Việc có sự tham gia của các đội tuyển quốc tế thuộc khu vực ASEAN cũng tạo điều kiện mở rộng giao lưu học thuật, thúc đẩy hợp tác và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực an ninh mạng trong khu vực. Kết quả Vòng Chung khảo sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức xác định những đội tuyển đạt thành tích xuất sắc và vinh danh tại Lễ trao giải diễn ra tối 16/10/2026.

Tiếp nối Vòng Chung khảo, chuỗi hoạt động Uni Tour dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 23/10/2026 tại các trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh, hướng tới lan tỏa kiến thức, kỹ năng an ninh mạng và thu hút sinh viên tham gia Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026.

Ngày hội dự kiến tổ chức ngày 31/10/2026 tại Công viên Văn hóa Suối Tiên, TP Hồ Chí Minh, với các hoạt động trải nghiệm công nghệ, tư vấn hướng nghiệp, tọa đàm và giao lưu cùng chuyên gia, doanh nghiệp, cơ quan quản lý…