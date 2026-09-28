Đà Nẵng thí điểm chế định luật sư công

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh định hướng tại hội thảo. Ảnh: TRỌNG HUY

Báo cáo đề dẫn cho biết, Đà Nẵng được lựa chọn triển khai thí điểm chế định luật sư công, cùng với 8 bộ gồm: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Công Thương, Ngoại giao, Nông nghiệp và Môi trường và 9 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Khánh Hoà, Đồng Nai, Bắc Ninh. Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 1/10/2026 đến 30/9/2028.

Việc tổ chức hội thảo xuất phát từ yêu cầu tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Đảng về đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh; bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân; đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động bổ trợ tư pháp trong tình hình mới.

Chế định luật sư công là vấn đề mới, có tính chất đặc thù, liên quan trực tiếp đến tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp và cơ quan tiến hành tố tụng, cơ chế cung cấp dịch vụ pháp lý; bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý, quyền bào chữa và lợi ích hợp pháp của các chủ thể.

Do đó, việc triển khai thí điểm cần được nghiên cứu một cách khoa học, thận trọng, toàn diện, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và điều kiện thực tiễn của thành phố.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện các chủ trương mới về cải cách tư pháp, tổ chức bộ máy và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực tiễn đặt ra yêu cầu phải nghiên cứu, xác định rõ sự cần thiết, mục tiêu, phạm vi, đối tượng, mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế hoạt động và mối quan hệ phối hợp của luật sư công; đồng thời nhận diện những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và các vấn đề pháp lý có thể phát sinh trong quá trình thực hiện.

Hội thảo là diễn đàn để các cơ quan lãnh đạo, quản lý, cơ quan tư pháp, cơ quan tiến hành tố tụng, tổ chức hành nghề luật sư, hội luật gia, các chuyên gia, nhà khoa học và những người trực tiếp làm công tác pháp luật trao đổi, thảo luận, phản biện và đề xuất các giải pháp trên cơ sở lý luận và thực tiễn. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thời huy động trí tuệ, kinh nghiệm của các cơ quan, đơn vị, chuyên gia để hoàn thiện phương án triển khai thí điểm.

Với 15 tham luận trình bày tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về một số nội dung liên quan đến mối quan hệ giữa chế định luật sư công với yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; chế định luật sư công và yêu cầu bảo vệ lợi ích công trên địa bàn thành phố; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan; vai trò, trách nhiệm của luật sư công trong quản lý nhà nước, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và hạn chế khiếu kiện hành chính; vai trò của đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư và đội ngũ luật sư trong triển khai chế định luật sư công…

Thông qua hội thảo, thành phố có thêm cơ sở khoa học và thực tiễn để đánh giá tính khả thi của việc triển khai thí điểm chế định luật sư công; xác định mô hình và cơ chế phù hợp với đặc điểm tổ chức chính quyền địa phương, yêu cầu cải cách tư pháp và điều kiện thực tế của thành phố; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, tăng cường khả năng tiếp cận công lý và bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức; đồng thời cung cấp những luận cứ thực tiễn có giá trị cho việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về chế định luật sư công trong thời gian tới.