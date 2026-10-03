GS.TS. Nguyễn Hữu Tú giữ chức Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Hà Nội

Đây cũng là bước cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị về thực hiện Bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục, hướng tới sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy với công tác quản lý, điều hành của nhà trường.

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng, nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Y Hà Nội khóa XXXII, nhiệm kỳ 2025–2030.

Theo Quyết định số 1669-QĐ/ĐU ngày 22/9/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, GS.TS. Nguyễn Hữu Tú – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Hà Nội khóa XXXII, nhiệm kỳ 2025–2030.

Cùng với đó, PGS.TS. Phan Thị Thu Hương – nguyên Bí thư Đảng ủy Nhà trường được phân công giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Hà Nội.

Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ Trường Đại học Y Hà Nội

Tại Hội nghị công bố quyết định công tác cán bộ ngày, GS.TS. Nguyễn Hữu Tú – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội nhấn mạnh, việc kiện toàn các chức danh chủ chốt của Đảng ủy Trường Đại học Y Hà Nội theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW là “dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Nhà trường”.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, GS.TS. Nguyễn Hữu Tú cho biết Trường Đại học Y Hà Nội đã có những bước phát triển toàn diện, đạt nhiều kết quả quan trọng cả về quy mô và chất lượng.

Năm học 2026–2027, Nhà trường có hơn 17.000 học viên, sinh viên, triển khai thêm nhiều mã ngành đào tạo mới và có hơn 1.000 tiến sĩ trong đội ngũ. Uy tín và vị thế của Trường Đại học Y Hà Nội trong giáo dục đại học, khoa học và công nghệ tiếp tục được khẳng định và nâng cao. Những kết quả đó tạo nền tảng quan trọng để Nhà trường bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và yêu cầu mới.

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội

Theo GS.TS. Nguyễn Hữu Tú, Trường Đại học Y Hà Nội đang đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn. Một trong những cơ hội quan trọng là Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 13/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển Trường Đại học Y Hà Nội trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia, thuộc nhóm hàng đầu châu Á. Bên cạnh đó, Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 20/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về đề án phát triển và nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Thủ đô xác định Trường Đại học Y Hà Nội là một trong những cơ sở giáo dục đại học nòng cốt, có vai trò dẫn dắt sự phát triển của Thủ đô.

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú bày tỏ, những định hướng này thể hiện sự quan tâm, đầu tư và kỳ vọng lớn của Đảng, Nhà nước và các cấp lãnh đạo đối với Trường Đại học Y Hà Nội.

Tuy nhiên, cơ hội lớn cũng đi cùng với trách nhiệm lớn. GS.TS. Nguyễn Hữu Tú khẳng định nhận thức sâu sắc trách nhiệm của cá nhân, của tập thể Đảng bộ và toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên trước sự kỳ vọng của Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội và toàn xã hội.

Đó là trách nhiệm trước truyền thống hơn một thế kỷ của Nhà trường, trước những thành tựu đã đạt được và trước yêu cầu phải đưa Trường Đại học Y Hà Nội bước sang một tầm vóc mới.

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Tân Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội

Trong quá trình công tác, GS.TS. Nguyễn Hữu Tú đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực chuyên môn, đào tạo và quản lý và công tác Đảng tiêu biểu như: Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, Bí thư Chi bộ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Gây mê Hồi sức và Quản lý đau. Trên cương vị Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2025 – 2030, GS.TS. Nguyễn Hữu Tú sẽ tiếp tục cùng tập thể Đảng ủy và Nhà trường triển khai các nhiệm vụ, định hướng phát triển Trường Đại học Y Hà Nội, hướng tới những mục tiêu mới trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.