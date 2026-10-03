Khai trương cặp cửa khẩu An Giang - Campuchia, hướng tới 1,2 tỷ USD hàng hóa

Ngày 3/10, UBND tỉnh An Giang phối hợp với chính quyền tỉnh Kandal (Campuchia) tổ chức lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom.

Sự kiện được kỳ vọng mở thêm một đầu mối kết nối giao thương, du lịch và giao lưu giữa An Giang với tỉnh Kandal nói riêng, với Campuchia và khu vực ASEAN nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết An Giang và Kandal có quan hệ hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực như bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới, phân giới, cắm mốc, thương mại, nông nghiệp, du lịch và văn hóa.

Cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom có lợi thế về vị trí địa lý và kết nối giao thông, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 75km.

Tỉnh An Giang và tỉnh Kandal (Campuchia) khai trương cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom. Ảnh: Ký Long

Bên cạnh đường bộ, khu vực này còn có lợi thế về giao thông đường thủy và khả năng kết nối với tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Đây là những điều kiện được kỳ vọng tạo động lực phát triển thương mại biên giới, logistics và du lịch.

Tỉnh An Giang đặt kỳ vọng cặp cửa khẩu quốc tế Khánh Bình - Chrey Thom sẽ trở thành điểm trung chuyển hàng hóa quan trọng của khu vực ĐBSCL sang thị trường Campuchia và các quốc gia ASEAN.

Địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu này đạt khoảng 1,2 tỷ USD.

Cùng với hoạt động giao thương, việc đưa cặp cửa khẩu vào khai thác hướng tới hình thành các tour, tuyến du lịch quốc tế liên hoàn giữa An Giang và Campuchia; đồng thời thúc đẩy hoạt động kinh tế biên mậu, qua đó thu hút thêm các nhà đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu An Giang.

Ông Hồ Văn Mừng cho rằng việc khai trương cặp cửa khẩu không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn góp phần tăng cường hợp tác, bảo đảm quốc phòng, an ninh và quản lý biên giới giữa hai nước.

Theo lãnh đạo tỉnh An Giang, hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới.

Cặp cửa khẩu cũng được kỳ vọng góp phần tăng cường bảo đảm an ninh khu vực biên giới, chủ động kiểm soát và ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người và gian lận thương mại.

Theo ông Kuoch Chamroeun, Tỉnh trưởng tỉnh Kandal, Kandal và An Giang hiện có 2 cặp cửa khẩu quốc tế gồm Kaom Samnor - Vĩnh Xương và Chrey Thom - Khánh Bình.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, lượng người qua lại giữa hai tỉnh thông qua các cửa khẩu này khá lớn. Theo thống kê, có hơn 134.000 lượt người nhập cảnh Campuchia và hơn 129.000 lượt người xuất cảnh khỏi Campuchia sang Việt Nam.

Ngoài cư dân hai nước, các cửa khẩu còn đón khách du lịch quốc tế qua lại, góp phần thúc đẩy giao lưu và hoạt động du lịch giữa hai địa phương.