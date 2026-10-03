Xây dựng Nghị quyết về phát triển thanh niên Cà Mau: Cần sát thực tiễn, rõ chỉ tiêu

Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Tấn Bảy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các Ban của HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Hội nghị tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Cà Mau đến năm 2030 và dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước.

Đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị thẩm tra.

Đối với dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Cà Mau đến năm 2030, đại biểu tập trung góp ý về sự phù hợp giữa các mục tiêu, chỉ tiêu của dự thảo với Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Nhiều ý kiến đề nghị rà soát, điều chỉnh một số chỉ tiêu theo từng giai đoạn, nhằm bảo đảm sát với điều kiện thực tế của địa phương.

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung, làm rõ số liệu, thực trạng liên quan đến thanh niên. Trong đó, quan tâm đến các chỉ tiêu về doanh nghiệp thành lập mới do thanh niên làm chủ, chuyển đổi số, tỷ lệ thanh niên được phổ cập kiến thức và kỹ năng số cũng như giải pháp tạo việc làm ổn định cho thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Hiền đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Cà Mau đến năm 2030.

Đối với dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước, hội nghị đã cho ý kiến về hồ sơ, nội dung dự thảo quy chế và bảo đảm tính thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành.

Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành 2 nghị quyết; đồng thời đề nghị cơ quan trình tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các nội dung, chỉ tiêu để hoàn thiện trước khi trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XI xem xét, quyết định.

Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh Trần Thị Huỳnh Dao đề nghị rà soát, hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá XI xem xét, quyết định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh Trần Thị Huỳnh Dao ghi nhận và thống nhất với các ý kiến đóng góp của đại biểu.

Trưởng ban Văn hoá - Xã hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, tinh gọn nội dung; chuẩn hoá tên gọi, mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Đồng thời, bổ sung đánh giá thực trạng, làm cơ sở xây dựng chỉ tiêu phù hợp, bảo đảm nghị quyết khi ban hành đúng quy định, sát thực tiễn và có tính khả thi cao./.