Hải đội dân quân thường trực An Giang sẵn sàng cho hội thi tàu tốt

Tàu KG-96028-TS, Hải đội dân quân thường trực tỉnh An Giang thực hành xử trí tình huống cháy nổ trên tàu. (Ảnh: NGUYỄN KHOA)

Hội thi, hội thao dự kiến diễn ra trong 2 ngày 12 và 13/10.

Nhằm bảo đảm chất lượng kiểm tra, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang đã chủ động hiệp đồng với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, giao Lữ đoàn 127 trực tiếp hướng dẫn, luyện tập và kiểm tra các khâu chuẩn bị.

Tham gia hội thao năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang góp mặt với 5 kíp tàu. Nội dung kiểm tra diễn ra toàn diện, kết hợp giữa lý thuyết với thực hành thao tác; kiểm tra tại bến và trên biển; đánh giá từ cấp toàn tàu đến từng ngành và vị trí công tác.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang kiểm tra thực tế quá trình huấn luyện, luyện tập các nội dung trên tàu Hải đội dân quân thường trực tỉnh An Giang. (Ảnh: NGUYỄN KHOA)

Trong đó, Hội thi tàu tốt tập trung vào 4 khối nội dung gồm toàn tàu, ngành cơ điện, ngành vũ khí và ngành khí tài-điện tử. Hội thao huấn luyện đánh giá chuyên ngành tàu (điều lệnh, chiến thuật, hàng hải, vũ khí, cơ điện...), nhận thức chính trị, công tác hậu cần và thi cán bộ tàu giỏi.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của chỉ huy các phòng, ban Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng sự hướng dẫn tận tình từ Lữ đoàn 127, các kíp tàu đã khẩn trương sơn sửa, bảo quản trang bị kỹ thuật và trang trí tàu chu đáo.

Song song đó, các chiến sĩ tập trung huấn luyện thuần thục những bài tập phức tạp như: điều khiển tàu trong luồng thủy hẹp, tầm nhìn hạn chế; cứu người rơi xuống nước; xử lý tình huống hoạt động độc lập; sử dụng loa tuyên truyền và đèn pha công suất lớn... Quá trình luyện tập bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị. Tận dụng cả ngày nghỉ và buổi tối, các kíp tàu tích cực ôn luyện, nắm chắc kỹ thuật, phối hợp nhịp nhàng, khẩu lệnh chuẩn xác.

Huấn luyện thực hành thao tác vũ khí, trang bị trên tàu Hải đội dân quân thường trực tỉnh An Giang. (Ảnh: NGUYỄN KHOA)

Đặc biệt, thừa ủy quyền của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Hải đội dân quân thường trực An Giang đã phát động đợt thi đua đột kích từ ngày 15/9-14/10 với chủ đề “Đoàn kết hiệp đồng, chủ động lập công, quyết tâm giành kết quả cao nhất”.

Đợt thi đua chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuẩn bị hội thao, chấp hành nghiêm kỷ luật và bảo đảm tốt công tác hậu cần-kỹ thuật. Kết thúc đợt thi đua, các tập thể, cá nhân xuất sắc sẽ được biểu dương, khen thưởng.