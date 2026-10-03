Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Hương dự sinh hoạt Chi bộ Tổ dân phố Tiền Ngoài

Sáng 3/10, Chi bộ tổ dân phố Tiền Ngoài, Đảng bộ phường Hạp Lĩnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10/2026. Dự sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; lãnh đạo Đảng ủy phường Hạp Lĩnh.

Các đại biểu và đảng viên dự buổi sinh hoạt.

Chi bộ Tiền Ngoài hiện có 44 đảng viên. Trong tháng 9/2026, Chi bộ đã duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt, bám sát tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở. Đồng thời, Chi bộ lãnh đạo Tổ dân phố cùng các đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực: Biểu dương, khen thưởng 193 học sinh giỏi, học sinh xuất sắc và học sinh đỗ đại học; tổ chức Đêm hội Trăng rằm - Tết Trung thu an toàn, vui tươi cho thiếu nhi; chăm lo chu đáo cho người cao tuổi nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi; thực hiện đúng quy trình công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027; duy trì các nghề truyền thống như làm bánh chưng, bánh giầy, bánh giò (tạm dừng nghề làm bún để bảo đảm yêu cầu môi trường) cùng việc giữ gìn cảnh quan khu dân cư xanh, sạch, đẹp…

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên tập trung thảo luận sôi nổi, nhất trí cao với kết quả tháng 9 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 10, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những vấn đề từ thực tiễn cơ sở như: Quan tâm nâng cấp hệ thống loa phát thanh để thông tin rõ ràng hơn đến người dân; tăng cường kiểm tra sâu bệnh hại lúa và công tác diệt chuột. Các đảng viên cũng kiến nghị cấp ủy, ban quản lý tổ dân phố quan tâm giải quyết dứt điểm các vấn đề dân sinh bức xúc như đẩy nhanh tiến độ, đồng thời có chính sách hỗ trợ khi thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thông tin tập trung thành phố Bắc Ninh và bố trí quỹ đất xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương; khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nạo vét cống thoát nước. Về công tác xây dựng Đảng, các đảng viên đề nghị phát huy hơn nữa tinh thần phê và tự phê, có giải pháp thiết thực thu hút các đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt chi bộ, tích cực phát biểu ý kiến…

Đảng viên phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thị Hương đánh giá cao công tác chuẩn bị của Chi ủy, Chi bộ tổ dân phố Tiền Ngoài; đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn của các đảng viên trong thảo luận, đóng góp vào kết quả lãnh đạo tháng 9 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 10. Đồng chí đề nghị Chi ủy nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, nhất là những vấn đề xuất phát từ thực tiễn, thuộc trách nhiệm lãnh đạo của Chi bộ; những nội dung vượt thẩm quyền cần tổng hợp, báo cáo Đảng ủy phường để xem xét, giải quyết.

Thông tin về kết quả nổi bật của thành phố 9 tháng năm 2026, đồng chí Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng cao. Những kết quả đó có sự đóng góp tích cực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường Hạp Lĩnh, trong đó có tổ dân phố Tiền Ngoài.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, việc Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ 20/9/2026 là dấu mốc lịch sử, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với cấp ủy, chính quyền các cấp. Chi bộ, tổ dân phố cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch xây dựng thành phố Bắc Ninh xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, duy trì nghiêm nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng thảo luận, ra nghị quyết lãnh đạo. Mỗi đảng viên phải nêu cao tinh thần gương mẫu, gần dân, sát dân, nắm chắc tình hình Nhân dân; chủ động tuyên truyền, giải thích, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những vấn đề phát sinh từ cơ sở phải được kịp thời tiếp thu, phản ánh và giải quyết, không để tích tụ thành điểm nóng.

Chi bộ cần tăng cường tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chủ động nắm bắt dư luận, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, hương ước, quy ước; phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể, củng cố khối đoàn kết trong Nhân dân.

Đối với phát triển kinh tế, đồng chí đề nghị quan tâm giữ gìn nghề truyền thống gắn với bảo vệ môi trường; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn sản xuất nông nghiệp, phòng, chống dịch bệnh, phân công đảng viên phụ trách địa bàn. Chi bộ tiếp tục lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường, phát động các hoạt động vệ sinh đường phố, ngõ xóm; quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên, nhất là trong đoàn viên, hội viên, thanh niên, công nhân và người lao động.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương cũng đề nghị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Chi bộ, triển khai hiệu quả Sổ tay đảng viên điện tử, thực hiện các thủ tục hành chính trong Đảng trên môi trường điện tử và hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên theo kế hoạch. Đặc biệt, trước các dự án phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có Dự án Khu thông tin tập trung thành phố Bắc Ninh, Chi bộ cần phát huy vai trò cầu nối trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; làm tốt tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng; những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo để được giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương và lãnh đạo Đảng ủy phường Hạp Lĩnh cùng các đại biểu và đảng viên Chi bộ Tiền Ngoài.

Đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục bám sát các cơ chế, chính sách của thành phố về xây dựng đường giao thông, thiết chế văn hóa; tuyên truyền để Nhân dân nắm rõ, đồng thuận thực hiện. Từ nay đến cuối năm, Chi bộ cần phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ của phường và chương trình công tác năm 2026, tập trung lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ; mỗi đảng viên tiếp tục tiền phong, gương mẫu, sát cơ sở, góp phần xây dựng tổ dân phố Tiền Ngoài văn minh, an toàn, thân thiện, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, nghề truyền thống và truyền thống hiếu học, đóng góp vào sự phát triển chung của phường Hạp Lĩnh và thành phố Bắc Ninh.