Đa dạng mô hình học tập cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào học tập trên địa bàn, các trường học trong tỉnh đã thực hiện tốt hoạt động dạy và học. Trong ảnh: Một buổi học của học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Na Sang.

Về xã Na Sang những ngày này, không khí học tập thi đua sôi nổi hiện rõ trong từng nếp nhà. Nhận thức sâu sắc học tập là con đường ngắn nhất để nâng cao đời sống và thoát nghèo bền vững, Hội Khuyến học xã chủ động triển khai sâu rộng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, Trung tâm học tập cộng đồng của xã đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của bà con dân bản. Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm học tập cộng đồng xã đã phối hợp tổ chức 6 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, xóa mù chữ, phổ biến pháp luật, sức khỏe, phát triển kinh tế và phòng chống cháy rừng. Phát triển mô hình học tập góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn. Đến hết năm 2025, toàn xã có 2.726 hộ được công nhận gia đình học tập; 2 dòng họ được công nhận dòng họ học tập; 100% đơn vị được công nhận đơn vị học tập. Riêng mô hình công dân học tập, có 70% lao động khu vực nông thôn và 100% cán bộ, công chức, viên chức xã được công nhận là công dân học tập. Xã tiếp tục duy trì kết quả cộng đồng học tập cấp xã mức độ 1.

Tại vùng quê cách mạng Pú Nhung, phát huy truyền thống hiếu học, các mô hình học tập cộng đồng được Hội Khuyến học xã triển khai nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, người dân và học sinh. Nhờ đó, phong trào khuyến học, khuyến tài ngày càng phát triển và lan tỏa sâu rộng trên địa bàn. Đến nay, 100% bản của xã được công nhận cộng đồng học tập; 100% trường học, cơ quan được công nhận đơn vị học tập; tỷ lệ gia đình học tập đạt trên 90% tổng số hộ đăng ký; duy trì và phát triển trên 10 dòng họ học tập tiêu biểu. Nhiều học sinh giỏi và giáo viên có thành tích xuất sắc trên địa bàn được khen thưởng và động viên kịp thời.

Mô hình “Dòng họ học tập” được xã Mường Tùng duy trì và thực hiện hiệu quả trong nhiều năm. Ông Hạng Sáy Dua, trưởng dòng họ Hạng xã Mường Tùng chia sẻ: Dòng họ Hạng trên địa bàn xã có gần 90 hộ với hơn 450 nhân khẩu. Trước đây, do điều kiện kinh tế khó khăn, nhận thức về tầm quan trọng của việc học chưa đầy đủ nên tỷ lệ con em nghỉ học giữa chừng, chưa chú trọng học lên cao còn phổ biến. Vì thế, dòng họ đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các bậc cha mẹ; thành lập và duy trì quỹ khuyến học; vận động các hộ xây dựng gia đình học tập, công dân học tập nên con cháu đã quan tâm đến việc học và có được những thành tích nổi bật. Đến nay, 100% con em trong độ tuổi đều được đến trường, không còn trường hợp bỏ học giữa chừng, nhiều cháu đã thi đỗ và theo học các trường cao đẳng, đại học. Những năm qua, dòng họ Hạng đều được công nhận là dòng họ học tập.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện các mô hình học tập đã giúp phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa và đạt kết quả đáng ghi nhận. Số gia đình được công nhận gia đình học tập đạt gần 62%; số dòng họ được công nhận dòng họ học tập đạt 63,7%; trên 86% thôn, bản, tổ dân phố được công nhận cộng đồng học tập; gần 100% đơn vị được công nhận đơn vị học tập. Đối với mô hình công dân học tập, tỷ lệ nông dân được công nhận đạt 45,1%; tỷ lệ công nhân, lao động, tiểu thủ công được công nhận đạt 56%; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được công nhận đạt hơn 92% và tỷ lệ học sinh, sinh viên được công nhận đạt gần 100%. Chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng được nâng cao. Hàng năm, trung tâm học tập cộng đồng phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao trình độ văn hóa, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, giáo dục giới tính, phòng chống tệ nạn xã hội, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao… thu hút hàng nghìn lượt người dân tham gia học tập.

Đánh giá về các mô hình học tập trên địa bàn, ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh khẳng định: Việc xây dựng và lan tỏa các mô hình học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Hình thức tổ chức hết sức đa dạng, từ học tập cộng đồng đến mô hình học tập trong gia đình, dòng họ, cơ quan, đơn vị đã khơi dậy tinh thần hiếu học, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.