Lai Châu tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026

Dù năm học 2026-2027 bắt đầu gần một tháng nhưng nhiều học sinh tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn chưa mua đủ bộ sách giáo khoa (SGK) để học. Vì vậy, nhiều học sinh “chữa cháy” bằng cách photo SGK để học.