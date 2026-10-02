Lai Châu tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026
Thực hiện Công văn số 6201/BGDĐT-GDNNGDTX ngày 14/9/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đờinăm 2026; nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026.
Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/lai-chau-to-chuc-tuan-le-huong-ung-hoc-tap-suot-doi-nam-2026-1097856