AI 'vào lớp': Lớp học thông minh hay giáo viên/người học lười đi?

Nhưng khi một bài toán có thể được giải trong vài giây, một bài luận có thể hoàn thành chỉ sau vài câu lệnh, câu hỏi quan trọng không còn là AI làm được gì, mà là con người còn thực sự học được gì từ quá trình ấy.

Từ các trường phổ thông đến giảng đường đại học, AI dần trở thành một phần quen thuộc của việc học và việc dạy. Người học tìm đến công cụ này để giải thích kiến thức khó, hệ thống hóa tài liệu hay kiểm tra bài làm; giáo viên cũng tận dụng AI để hỗ trợ chuẩn bị học liệu và giảm bớt những công việc lặp lại. Sự tiện lợi ấy mở ra nhiều cơ hội, nhưng đồng thời đặt giáo dục trước một bài toán mới: làm thế nào để AI hỗ trợ việc học mà không thay thế quá trình tư duy của người học?

Sự xuất hiện của AI buộc chúng ta phải định nghĩa lại khái niệm “học tập hiệu quả” và “dạy học hiệu quả”

Một nghiên cứu thực nghiệm năm 2025 trên 412 sinh viên tại Việt Nam của nhóm tác giả thuộc Đại học Ngoại thương (Hà Nội) ghi nhận: GenAI tác động trực tiếp theo hướng tích cực đến hiệu quả ôn thi nhờ tối ưu hóa thời gian và gia tăng sự tự tin cho người học. Đó là giá trị không thể phủ nhận. AI giúp giải thích lại khái niệm trừu tượng, tạo thêm đề luyện tập và hệ thống hóa biển thông tin khổng lồ.

Tuy nhiên, đằng sau “sự hào nhoáng” của các công cụ mới là một “khoảng trống tri thức” đáng báo động. Báo cáo đánh giá diện rộng năm 2026 của Sáng kiến SCALE (Đại học Stanford) chỉ ra rằng: Dù cơ sở dữ liệu về AI trong giáo dục K-12 bùng nổ với hơn 1.100 bài báo khoa học, nhưng số lượng nghiên cứu đạt tiêu chuẩn thực nghiệm về tác động nguyên nhân - kết quả (causal impact) lại vỏn vẹn chỉ có 20 bài. Đáng chú ý, chưa có nghiên cứu chất lượng cao nào được thực hiện trực tiếp trong các lớp học K-12 tại Mỹ về việc học sinh tự sử dụng AI.

“Bi kịch” bắt đầu khi sự hỗ trợ của AI biến thành sự lệ thuộc AI. Một bài tập được hoàn thành không có nghĩa là quá trình làm bài tập ấy đã thực sự diễn ra. Nếu người học dùng AI để gợi ý hướng đi, rồi tự mình phân tích và hoàn thiện lập luận thì công cụ đang chắp cánh cho tư duy. Nhưng nếu toàn bộ quá trình suy nghĩ bị nhường lại cho máy móc, người học sẽ chỉ còn đóng vai trò của một cỗ máy sao chép. Khi đó, thứ được tối ưu hóa chỉ là tốc độ nộp bài, chứ hoàn toàn không phải năng lực con người.

Đây chính là paradox (nghịch lý) lớn nhất của AI trong giáo dục: Bài làm có thể xuất sắc hơn nhờ công nghệ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc người học đã giỏi lên. Một đáp án hoàn hảo chỉ chứng minh “nhiệm vụ” đã xong xuôi, nhưng nó không đảm bảo kiến thức ấy đã được thẩm thấu và có thể vận dụng khi không còn công cụ bên cạnh.

Sự lệch nhịp giữa tốc độ ứng dụng và chứng minh khoa học đã tạo ra hiện tượng mà các nhà nghiên cứu Stanford gọi là “Hiệu ứng rút phích cắm” (The Unplugging Effect). Khi được tự do dùng AI làm bài tập toán, lập trình hay viết luận, người học dễ dàng chạm tới những điểm số mơ ước. Nhưng khi “rút phích cắm” tức loại bỏ công nghệ trong các bài thi độc lập, bức tranh thực tế lập tức hiện ra đầy phũ phàng: không ít học sinh/sinh viên dậm chân tại chỗ, thậm chí sa sút năng lực so với trước khi dùng công cụ.

AI vốn rất giỏi gánh bớt các thao tác tra cứu vụn vặt, những phần việc vốn ngốn nhiều năng lượng phụ, nhưng bi kịch nằm ở chỗ: nếu chatbot dọn sẵn đáp án cuối cùng, nó cũng tước đi luôn phần “nỗ lực có lợi” (productive struggle). Đó chính là sự trăn trở và tư duy với bài toán khó để não bộ khắc sâu kiến thức. Đó chính là sự cảm thụ cái hay, cái đẹp trong văn thơ để hình thành nên nhân cách con người. Tự tay cắt bỏ quá trình này để đổi lấy tốc độ, người học đã vô tình biến AI thành một “chiếc nạng nhận thức”.

Sự xuất hiện của AI không chỉ làm đảo lộn góc nhìn của người học, mà còn đang tái định hình tận gốc vai trò của nhà giáo. Báo cáo khảo sát từ McKinsey phơi bày một thực tế xót xa: các giáo viên đang phải gánh vác trung bình 50 giờ làm việc mỗi tuần, nhưng chưa đầy một nửa quỹ thời gian đó, vỏn vẹn 49%, tương đương 16,5 giờ được dành cho việc giảng dạy và tương tác với học sinh. Hơn 33 giờ còn lại bị “nuốt chửng” bởi vòng xoáy soạn giáo án, chấm bài, xử lý hồ sơ và vô số thủ tục hành chính lặp đi lặp lại.

Chính trong bối cảnh ấy, Bộ Giáo dục Mỹ từng đưa ra một hình ảnh so sánh đầy đắt giá khi bác bỏ hoàn toàn lo ngại AI sẽ thay thế giáo viên: công nghệ trong nhà trường nên vận hành như một “chiếc xe đạp điện” chứ không phải một “robot hút bụi”. Nếu robot hút bụi vận hành tự động và đẩy giáo viên ra khỏi quy trình, thì chiếc xe đạp điện lại giữ người thầy làm chủ tay lái. Động cơ công nghệ chỉ đóng vai trò trợ lực, giúp họ vượt qua “những đoạn dốc hành chính gian khổ” để đi xa hơn mà không bị “kiệt sức”.

Giữ giáo viên ở vị trí thuyền trưởng

Một công cụ AI giáo dục văn minh không phải là cỗ máy trả lời nhanh nhất, mà phải là công cụ biết từ chối trả lời ngay. Điều quan trọng hơn nằm ở những gì người học hiểu, ghi nhớ và có thể tự mình vận dụng khi không còn AI bên cạnh.

Vì vậy, thay vì vội vã đưa ra lời giải hoàn chỉnh, các hệ thống AI sở hữu “rào chắn sư phạm” sẽ chọn cách đồng hành: chỉ đưa ra manh mối, gợi ý từng bước và hỏi ngược lại người học: “Tại sao bạn lại chọn cách giải này?”. Sự khác biệt sinh tử của giáo dục kỷ nguyên mới chỉ nằm ở một ranh giới: Máy móc làm hộ công việc, hay nó buộc giáo viên, học sinh phải tư duy sâu hơn?

Khi được đặt đúng vị trí trợ lực, AI có thể xử lý hàng trăm bài kiểm tra hay đưa ra một giáo án chuẩn mực trong chớp mắt. Nhưng thuật toán không thể đọc được ánh mắt mất động lực của một học sinh ngồi ở góc lớp. Máy móc có thể chỉ ra lỗi chính tả hay cú pháp, nhưng chỉ người thầy mới thấu hiểu hoàn cảnh của học trò để truyền cảm hứng giúp em đứng dậy sau sai lầm.

Khi công nghệ gánh bớt những phần việc trợ lực, vai trò của giáo viên không hề bị thu hẹp. Trái lại, cởi bỏ được áp lực “phải biết tất cả” và làm tất cả, người thầy mới thực sự có không gian để quay về với sứ mệnh cốt lõi nhất: thấu cảm, đồng hành và định hướng nhân cách cho thế hệ tương lai.

Chính sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đã buộc các tổ chức quốc tế như UNESCO hay Bộ Giáo dục Mỹ phải đưa ra một thông điệp mang tính nguyên tắc: con người bắt buộc phải giữ vai trò giám sát, kiểm soát và đưa ra quyết định cuối cùng trong mọi quy trình giáo dục; công nghệ chỉ có thể dừng lại ở vai trò tham mưu. Mọi định hướng phát triển của một không bao giờ được phép giao trọn cho thuật toán. Sự chuyển dịch này cũng đòi hỏi trường học bước ra khỏi tư duy giáo dục truyền thống vốn chỉ tập trung tìm kiếm lỗi sai để sửa chữa, để chuyển sang mô hình khai phóng, tập trung nhận diện và nuôi dưỡng thế mạnh riêng biệt của từng cá nhân.

Mối quan hệ giữa giáo viên/người học và AI trong lớp học, vì thế, cần được thiết lập theo một trật tự phân công nhiệm vụ rất rõ ràng. Thuật toán có thể quét qua hàng ngàn dữ liệu để đưa ra đề xuất, nhưng người học phải là bên thẩm định tính chính xác. Máy móc có thể xử lý các mô hình phân tích phức tạp, nhưng giáo viên mới là người diễn giải những con số đó thành bài học nhân văn. AI có thể gợi ý vô số phương án, nhưng chỉ giáo viên và sinh viên, học sinh mới có thẩm quyền lựa chọn và gánh vác trách nhiệm cho quyết định của mình.

Một hệ thống thông minh có thể đưa ra nhận xét về điểm số hay nhịp độ học tập của một người học, nhưng chỉ có người thầy với sự thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, tâm lý và cảm xúc của trò mới có thể đưa ra kết luận giáo dục đúng đắn nhất. Tương tự, AI có thể soạn thảo ra một chương trình giảng dạy tối ưu về mặt thời lượng, nhưng nhà trường mới là nơi quyết định những giá trị văn hóa và triết lý cốt lõi cần gìn giữ.

Bài toán cấp thiết của giáo dục hôm nay không nằm ở việc tìm cách cấm đoán, xua đuổi AI ra khỏi trường học, cũng không phải là thái độ buông xuôi, trao trọn quyền quyết định cho AI. Mục tiêu dài hạn là xây dựng một hệ sinh thái mà ở đó AI đóng vai trò bệ phóng trợ lực, còn giáo viên/học sinh luôn giữ vững vị trí chủ thể điều khiển.

Khi một công cụ có thể dễ dàng trả lời gần như mọi thắc mắc trên đời, giá trị của giáo dục không còn đo đếm bằng dung lượng dữ liệu mà là tri thức giáo viên hay người học có được trong đầu. Thứ định danh năng lực của giáo viên hay người học lúc này chính là bản lĩnh, sự tỉnh táo và tư duy độc lập để biết mình nên đặt câu hỏi gì, đặt niềm tin vào đâu, và quyết định bản thân muốn trở thành ai trong một thế giới đầy biến động!