PGS.TS Lê Tuấn Anh làm Hiệu trưởng Trường ĐH Thủ Dầu Một

Hôm nay (2/10), UBND TPHCM tổ chức lễ trao quyết định về công tác cán bộ tại Trường ĐH Thủ Dầu Một.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM quyết định bổ nhiệm PGS.TS Lê Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Thủ Dầu Một, làm Hiệu trưởng nhà trường. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, có hiệu lực kể từ ngày ký.

PGS.TS Lê Tuấn Anh (bìa phải) được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Thủ Dầu Một. Ảnh: T.T

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã trao quyết định bổ nhiệm nói trên.

PGS.TS Lê Tuấn Anh sinh năm 1974. Ông tốt nghiệp cử nhân công nghệ thông tin Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM; tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ngành kỹ thuật máy tính tại Đại học Kyung Hee (Hàn Quốc).

Năm 2016, ông được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư, sau đó được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủ Dầu Một.

Đến năm 2020, ông được điều động và bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương rồi giữ chức vụ Giám đốc Sở này. Từ tháng 3/2025, ông tiếp tục được điều động trở lại Trường ĐH Thủ Dầu Một và được bầu làm Chủ tịch Hội đồng trường.

Theo quy định từ đầu năm 2026, mô hình hoạt động của trường đại học công lập không còn Hội đồng trường, do đó ông Lê Tuấn Anh tiếp tục công tác tại Trường ĐH Thủ Dầu Một trên cương vị Bí thư Đảng ủy.

Trường ĐH Thủ Dầu Một là trường công lập trực thuộc UBND tỉnh Bình Dương trước đây. Sau khi sáp nhập, trường trực thuộc UBND TPHCM, có trụ sở chính tại phường Phú Lợi và cơ sở 2 tại phường Thới Hòa (TPHCM). Trường ĐH Thủ Dầu Một là một trong 3 cơ sở giáo dục đại học công lập được giữ nguyên sau sáp nhập tại TPHCM, cùng với Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường Đại học Sài Gòn.

Trường Đại học Thủ Dầu Một hiện có 50 ngành đào tạo, với hơn 20.000 sinh viên, học viên đang theo học.