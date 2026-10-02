Cao Bằng lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026. Ảnh: BCB

Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 diễn ra từ ngày 1 - 7/10, hướng tới nâng cao nhận thức về vai trò của học tập thường xuyên, học tập suốt đời; khuyến khích mỗi người chủ động tự học, cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng số, khai thác học liệu số và sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm.

Tại lễ khai mạc, các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Tuần lễ, lan tỏa thông điệp về tinh thần thực học, thực hành và chủ động làm chủ công nghệ trong học tập, công việc và đời sống.

Trong khuôn khổ chương trình, các hoạt động trải nghiệm được tổ chức với nhiều nội dung gắn với chuyển đổi số và đổi mới giáo dục như trình chiếu phóng sự về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục; tiểu phẩm “AI không học thay em”; hoạt động “Chạm tay - Gửi thông điệp”; tham quan, trải nghiệm các khu vực AI, STEM, Robotics, học liệu số, sách và sản phẩm học tập.

Học sinh nhận học bổng khuyến học, khuyến tài của Hội Khuyến học tỉnh. Ảnh: BCB

Tại các khu trải nghiệm, học sinh trực tiếp giới thiệu, thực hành các mô hình, sản phẩm ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Các em được hướng dẫn tìm kiếm, kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, khai thác học liệu số và sử dụng AI hỗ trợ học tập.

Cùng với đó, không gian đọc và xe thư viện lưu động tạo thêm cơ hội để học sinh tiếp cận sách, tài liệu, qua đó hình thành thói quen đọc, tự học và tự nghiên cứu.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Cao Bằng trao học bổng khuyến học, khuyến tài cho 40 học sinh, góp phần động viên các em tiếp tục nỗ lực trong học tập và rèn luyện.

Các hoạt động trong Tuần lễ góp phần lan tỏa tinh thần tự học, học tập thường xuyên trong nhà trường và cộng đồng; đồng thời nâng cao năng lực số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong học tập, đời sống, hướng tới xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.