Nâng tầm tư duy lý luận chính trị cho cán bộ quân sự cấp xã

Đối tượng đào tạo chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã cơ bản là những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ huy; nhiều người trưởng thành từ các đơn vị quân sự địa phương của các quân khu, có tâm huyết, nhiệt huyết cống hiến, am hiểu tình hình thực tiễn, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tuy nhiên, đội ngũ chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã nhìn chung được bổ nhiệm từ nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau, nhiều người là cán bộ quân sự, do đó, kiến thức, trình độ lý luận, năng lực tiến hành hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị có mặt chưa toàn diện.

Đại tá, PGS, TS Trần Hồng Hải (Học viện Chính trị) giảng chuyên đề cao cấp lý luận chính trị cho đối tượng chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã tại Quân khu 5.

Nhận thức rõ tính chất đặc thù đó, công tác chuẩn bị cho khóa học đã được Học viện Chính trị phối hợp với các quân khu mở lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã triển khai cụ thể, sát đúng với tình hình, bảo đảm những điều kiện tốt nhất cho khóa học, từ chương trình đào tạo được xây dựng một cách khoa học, kịp thời cập nhật các quan điểm, đường lối mới của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm về cơ sở vật chất, giáo trình tài liệu…

Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy tích cực, chủ động đổi mới đào tạo theo hướng thiết thực, hiệu quả, từng bước đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập theo mô hình “Giảng viên, học viên đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới”. Cùng với đó, tăng cường tương tác, trao đổi giữa giảng viên với học viên; chuyển đổi cơ bản từ truyền thụ một chiều sang giảng viên định hướng và học viên nghiên cứu. Với sự nỗ lực từ khâu chuẩn bị giáo trình, giáo án, bài giảng chu đáo đến giảng đường, cả giảng viên và học viên cùng góp phần đưa những buổi học lý luận chính trị thành những buổi định hướng, gợi mở, trao đổi sôi nổi, hữu ích, thiết thực gắn sát với các tình huống, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở trên các địa bàn khác nhau: Phường, xã đô thị, thành phố hoặc vùng biển, đảo, các vùng miền núi, dân tộc còn nhiều khó khăn…

Quang cảnh lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị đối tượng chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã tại Quân khu 5.

Với sự đổi mới mạnh mẽ về phương pháp giảng dạy, học tập, học viên không chỉ được nâng cao trình độ lý luận chính trị, thế giới quan, phương pháp luận khoa học mà còn được trau dồi bản lĩnh chính trị và năng lực cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng vào thực tiễn quân sự, quốc phòng ở các xã, phường.

Chia sẻ về quá trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị, Thượng tá Nguyễn Văn Doanh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Ayun, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, cho biết: “Khi nhận quyết định đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị, tôi rất phấn khởi, quyết tâm. Quá trình học tập, được các thầy cô giảng dạy, định hướng tận tình cùng những buổi thảo luận, tranh luận sôi nổi trong lớp đã giúp tôi hệ thống hóa, nâng cao kiến thức lý luận chính trị, tầm nhìn, là cơ sở để góp phần tham mưu đúng, trúng, hiệu quả với cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cấp xã”.

Có thể khẳng định rằng, thông qua các lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị, đội ngũ chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã được cập nhật, bổ sung, hoàn thiện hệ thống kiến thức đạt chuẩn trình độ cao cấp lý luận chính trị; đồng thời được bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ quân đội trong tình hình mới.