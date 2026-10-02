Rà soát, đánh giá một số nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học 2026 - 2027

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có các lãnh đạo Sở GD&ĐT, các phòng chuyên môn thuộc sở và đại diện một số sở, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Hội nghị đã tập trung rà soát, đánh giá các nội dung liên quan đến: việc vận hành cơ sở giáo dục sau sắp xếp trường, lớp; hoạt động của các trường nội trú liên cấp tại xã biên giới; tổ chức bữa ăn bán trú, bảo đảm an toàn thực phẩm theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục.

Theo đó, 34/34 địa phương trong cả nước đã hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới trường học; số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống 18.555. Song song với đó, số cán bộ quản lý giảm 33.870 người; trong đó: 21.009 người được bố trí làm giáo viên; 479 người chuyển công tác khác; 3.559 người nghỉ chế độ; hiện có 8.823 người đang trong quá trình thực hiện phương án sắp xếp, bố trí. Theo tính toán sơ bộ của Bộ GD&ĐT, nhu cầu bổ sung giáo viên năm học 2026 - 2027 còn khoảng 43.267 người, tập trung ở một số cấp học, môn học và địa bàn.

Đối với việc vận hành trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới, tính đến hết tháng 9, trong tổng số 108 trường thuộc giai đoạn 1 đã có 38 trường hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình, có 101 trường đã đưa trên 113.000 học sinh vào học tập và sinh hoạt nội trú.

Hội nghị cũng rà soát tiến độ học bạ số, văn bằng số, cơ sở dữ liệu ngành và cung ứng sách giáo khoa... nhằm bảo đảm các điều kiện thực hiện nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Đối với Lạng Sơn, sau sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục, toàn tỉnh hiện có 375 cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến THPT; 1.014 cán bộ quản lý, 13.122 giáo viên và 1.824 nhân viên. Hiện toàn tỉnh còn thiếu 1.003 giáo viên, chủ yếu ở các môn: ngoại ngữ, Tin học, Khoa học tự nhiên.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức bán trú, bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học được quan tâm thực hiện. Toàn tỉnh hiện có 307 trường tổ chức bữa ăn bán trú với 91.688 học sinh tham gia; các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng bữa ăn học đường, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đối với các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại xã biên giới của tỉnh, hiện có 4 trường đã được đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2026 - 2027 với 138 lớp, 4.629 học sinh. Công tác tổ chức dạy học, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh tại các trường từng bước đi vào nền nếp, góp phần nâng cao điều kiện học tập cho học sinh ở khu vực biên giới.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích làm rõ những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ đầu năm học.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn ghi nhận sự nỗ lực của toàn ngành và các địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học 2026 - 2027.

Để nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục trong thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu toàn ngành tập trung đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với đề cao trách nhiệm cá nhân. Việc sắp xếp trường, lớp phải đặt quyền lợi người học lên hàng đầu.

Đối với đội ngũ nhà giáo, Bộ trưởng đề nghị các địa phương rà soát, bố trí, điều tiết, luân chuyển giáo viên một cách phù hợp nhằm từng bước khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ; quan tâm giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên dôi dư. Đồng chí đề nghị, các địa phương hoàn thiện số liệu về đội ngũ, biên chế gửi về bộ trước ngày 15/10.

Đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới, tiếp tục hoàn thiện các điều kiện vận hành, bảo đảm an toàn, cơ sở vật chất, ăn ở, sinh hoạt và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với tổ chức bán trú ở trường phổ thông, cần làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong tổ chức, lựa chọn đơn vị cung cấp bữa ăn; nhà trường, giáo viên và phụ huynh tăng cường giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm.

Cùng với đó, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục đẩy mạnh chuyển đổi số, làm sạch và đồng bộ dữ liệu học sinh, giáo viên với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các đơn vị trực thuộc Bộ và địa phương chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện báo cáo, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, qua đó bảo đảm các nhiệm vụ năm học 2026 - 2027 được triển khai đồng bộ, hiệu quả.