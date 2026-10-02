Phát triển học liệu số, học liệu mở phục vụ người dân

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La Hà Trung Chiến và các đại biểu tham quan mô hình học tập suốt đời của học sinh Trường THPT Chuyên Sơn La.

Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề: “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh Sơn La có hơn 400 trường học với trên 370.000 học sinh các cấp. Cùng với hệ thống giáo dục chính quy, tỉnh đang mở rộng các cơ hội học tập trong cộng đồng, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Là một trong những địa phương trên cả nước được UNESCO công nhận là “Thành phố học tập toàn cầu”, tỉnh Sơn La xác định học tập suốt đời không chỉ diễn ra trong nhà trường mà trở thành nhu cầu thường xuyên của mỗi người dân; trong đó, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tạo thêm cơ hội tiếp cận tri thức, kỹ năng số và những kiến thức thiết thực phục vụ sản xuất, đời sống.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La Hà Trung Chiến phát biểu.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La Hà Trung Chiến đề nghị, các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa tinh thần “Thực học, thực hành”, khuyến khích mỗi người dân chủ động học tập, nâng cao kỹ năng. Các nhà trường tăng cường năng lực tự học, tư duy và khả năng ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo cho học sinh. Cùng với đó, tỉnh hướng tới việc xây dựng mỗi gia đình, cộng đồng, cơ quan, đơn vị trở thành một môi trường học tập; đưa việc học từ khẩu hiệu thành những việc làm cụ thể, gắn với nhu cầu thực tế và sự phát triển của mỗi người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập tại Sơn La.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La yêu cầu, các xã, phường và cộng đồng dân cư cần tạo nhiều cơ hội học tập hơn nữa cho người dân; tiếp tục phát huy hiệu quả các Trung tâm học tập cộng đồng, Thư viện, tủ sách, không gian học và các nền tảng học tập trực tuyến; phát triển học liệu số, học liệu mở để người dân có thể học mọi lúc, mọi nơi.

Mô hình học tập suốt đời của học sinh Trường THPT Chuyên Sơn La.

Theo em Nguyễn Bảo Minh (lớp 11 chuyên Văn, Trường Trung học phổ thông Chuyên Sơn La), để hành trình tự học suốt đời bắt kịp thời đại số, bệ phóng vững chắc nhất của học sinh chính là năng lực số toàn diện. Điều này được tạo nên từ bản lĩnh và sự thông thái của thế hệ mới. Do đó, thế hệ trẻ cần làm chủ công nghệ thông minh, coi ứng dụng AI và các nền tảng số như người bạn đồng hành trong tự học, nghiên cứu khoa học và sáng tạo STEM.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La Hà Trung Chiến trao các suất học bổng Tô Hiệu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao các suất học bổng Tô Hiệu cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đây là nguồn động viên, khích lệ tinh thần để các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập.