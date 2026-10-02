Lan tỏa phong trào khuyến học nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam

Ông Đỗ Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh trao kỷ niệm tri ân các thế hệ cán bộ, hội viên Hội Khuyến học có nhiều đóng góp

Tại các địa phương, hội khuyến học tổ chức ôn lại chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của hội; tri ân các thế hệ cán bộ, hội viên và những tổ chức, cá nhân đã đồng hành với công tác khuyến học, khuyến tài.

Đây cũng là dịp nhìn lại những kết quả đạt được, tiếp tục khẳng định vai trò của công tác khuyến học trong xây dựng xã hội học tập.

Đây là dịp để các cấp hội nhìn lại những kết quả đạt được, tiếp tục khẳng định vai trò của công tác khuyến học trong xây dựng xã hội học tập

Hưởng ứng dịp này, nhiều địa phương tổ chức các hoạt động đọc sách, giới thiệu và trưng bày sách, giao lưu, tuyên truyền về ý nghĩa của việc học tập suốt đời. Cùng với đó, các cấp hội vận động nguồn lực chăm lo, tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các địa phương tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Hội khuyến học các xã, phường, đặc khu đã trao hơn 1.000 suất học bổng, với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những suất học bổng góp phần hỗ trợ chi phí học tập, đồng thời động viên các em nỗ lực vươn lên, tiếp tục duy trì việc học.

Học sinh tham gia hưởng ứng, lan tỏa tinh thần học tập

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng, các cấp hội đồng thời tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khuyến học Việt Nam, Ngày Khuyến học Lâm Đồng, Tháng Khuyến học và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, qua đó nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của học tập suốt đời; phát huy trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân trong xây dựng xã hội học tập.

Hội Khuyến học xã Tuy Phong tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Cũng trong dịp này, hội khuyến học các xã, phường, đặc khu triển khai kiện toàn tổ chức hội, trao quyết định thành lập các chi hội trực thuộc, góp phần củng cố mạng lưới khuyến học từ cơ sở.

Hội khuyến học các xã, phường, đặc khu trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời

Các hoạt động được tổ chức đồng loạt, thiết thực nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, qua đó tiếp tục đưa phong trào khuyến học, khuyến tài đi vào chiều sâu, lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng.