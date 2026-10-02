Lan tỏa phong trào khuyến học nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam
Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (2/10/1996 - 2/10/2026) và hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, hội khuyến học các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần học tập trong cộng đồng.
Tại các địa phương, hội khuyến học tổ chức ôn lại chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của hội; tri ân các thế hệ cán bộ, hội viên và những tổ chức, cá nhân đã đồng hành với công tác khuyến học, khuyến tài.
Đây cũng là dịp nhìn lại những kết quả đạt được, tiếp tục khẳng định vai trò của công tác khuyến học trong xây dựng xã hội học tập.
Hưởng ứng dịp này, nhiều địa phương tổ chức các hoạt động đọc sách, giới thiệu và trưng bày sách, giao lưu, tuyên truyền về ý nghĩa của việc học tập suốt đời. Cùng với đó, các cấp hội vận động nguồn lực chăm lo, tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Hội khuyến học các xã, phường, đặc khu đã trao hơn 1.000 suất học bổng, với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những suất học bổng góp phần hỗ trợ chi phí học tập, đồng thời động viên các em nỗ lực vươn lên, tiếp tục duy trì việc học.
Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng, các cấp hội đồng thời tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khuyến học Việt Nam, Ngày Khuyến học Lâm Đồng, Tháng Khuyến học và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, qua đó nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của học tập suốt đời; phát huy trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân trong xây dựng xã hội học tập.
Cũng trong dịp này, hội khuyến học các xã, phường, đặc khu triển khai kiện toàn tổ chức hội, trao quyết định thành lập các chi hội trực thuộc, góp phần củng cố mạng lưới khuyến học từ cơ sở.
Các hoạt động được tổ chức đồng loạt, thiết thực nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, qua đó tiếp tục đưa phong trào khuyến học, khuyến tài đi vào chiều sâu, lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lan-toa-phong-trao-khuyen-hoc-nhan-ky-niem-30-nam-thanh-lap-hoi-khuyen-hoc-viet-nam-467478.html