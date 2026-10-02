Phường Ba Đình tập trung tăng cường trải nghiệm, kỹ năng số cho học sinh

Các cá nhân, tập thể nhận bằng khen vì có thành tích tốt trong công tác Đoàn - Đội năm học 2025-2026. Ảnh: PV

Ngày 2-10, Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội phường Ba Đình tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 và kiện toàn tổ chức Đội, Đoàn trong các trường học sau sắp xếp.

Với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam - Làm theo lời Bác - Rèn đức, luyện tài - Vững bước tương lai”, năm học mới tập trung đổi mới hoạt động Đội, gắn giáo dục truyền thống với trải nghiệm thực tế, đồng thời trang bị cho học sinh những kỹ năng phù hợp với môi trường số.

Hội đồng Đội phường sẽ triển khai “Bảng thông tin số măng non”, tổ chức các hoạt động STEAM-Robotics và khuyến khích học sinh tiếp cận STEM, STEAM, robotics, trí tuệ nhân tạo. 100% Liên đội phấn đấu tổ chức ít nhất một hoạt động về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Hoạt động giáo dục truyền thống sẽ được triển khai qua chương trình “Câu chuyện thời hoa lửa”, gắn với di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, bảo tàng và không gian văn hóa.

Các chương trình “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”, “Hướng nghiệp”, “Thầy và trò” tiếp tục được tổ chức, chú trọng kỹ năng sống, văn hóa, thể thao và định hướng nghề nghiệp.

Cùng với đó, các Liên đội tăng cường tuyên truyền về an toàn trên môi trường mạng, phòng chống lừa đảo, bắt nạt trực tuyến và nội dung độc hại.

Mỗi Liên đội sẽ phấn đấu hỗ trợ ít nhất 15 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, duy trì các hoạt động “Kế hoạch nhỏ”, phân loại, tái chế rác thải và “Đổi giấy lấy cây”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thu Phương, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Ba Đình, cho biết, sau khi sắp xếp trường học, từ tháng 8-2026, số Liên đội giảm từ 8 xuống còn 3 trên địa bàn phường, gồm Tiểu học Ba Đình, Tiểu học Việt Nam - Cuba và THCS Ba Đình với tổng số gần 4.400 đội viên. Các tổ chức Đoàn trong trường học cũng được kiện toàn theo mô hình mới.

Thay đổi này đòi hỏi Hội đồng Đội phường, Đoàn phường, nhà trường và giáo viên Tổng phụ trách Đội tăng cường phối hợp, duy trì nền nếp và tổ chức hoạt động phù hợp với từng điểm trường.

Dịp này, hội nghị đã tri ân các đồng chí nguyên Tổng phụ trách Đội, nguyên Bí thư Chi đoàn giáo viên không tiếp tục công tác sau sắp xếp; và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm học 2025-2026.