Đa dạng cách làm, đưa pháp luật đến người dân

Mở rộng phạm vi tuyên truyền pháp luật

Xác định phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở là nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật, thời gian qua, Lữ đoàn 683 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động với nội dung và hình thức linh hoạt, hướng mạnh về cơ sở.

Thay vì chỉ tuyên truyền theo những hình thức truyền thống, các nội dung pháp luật được lựa chọn theo hướng gần với đời sống, gắn với quyền, nghĩa vụ của công dân và những vấn đề người dân thường gặp trong thực tế. Cách làm này vừa giúp kiến thức pháp luật dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ, vừa mở rộng phạm vi tuyên truyền đến nhiều nhóm đối tượng trên địa bàn.

Lữ đoàn 683 và địa phương ra quân tuyên truyền lưu động, lan tỏa thông điệp sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Ảnh: Nguyễn Lựu

Một trong những hoạt động cụ thể được triển khai ngày 10/9, khi UBND xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Lữ đoàn 683 tổ chức ra quân tuyên truyền lưu động, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, đoàn viên, hội viên xã Hiếu Giang cùng đội tuyên truyền của Lữ đoàn 683 tổ chức tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường chính, qua khu dân cư, chợ, trường học và những địa điểm tập trung đông người. Song song với tuyên truyền bằng phương tiện lưu động, lực lượng tham gia còn trực tiếp phát tờ rơi phổ biến pháp luật tại chợ và các khu dân cư.

Nội dung tập trung giới thiệu những sửa đổi, bổ sung, điểm mới của các luật, nghị định, thông tư hiện hành cùng những quy định gắn với đời sống, sinh hoạt của người dân. Việc đưa thông tin pháp luật đến tận khu dân cư góp phần mở rộng khả năng tiếp cận pháp luật, từng bước hình thành ý thức chủ động tìm hiểu và tự giác chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Cán bộ Lữ đoàn 683 và đoàn viên địa phương phát tài liệu, tuyên truyền pháp luật tới người dân. Ảnh: Nguyễn Lựu

Hoạt động cũng góp phần tăng cường sự phối hợp giữa đơn vị Quân đội với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở.

Tạo sức hút từ hội thi pháp luật

Không chỉ đưa pháp luật đến người dân bằng các đợt tuyên truyền lưu động, Lữ đoàn 683 còn chú trọng tạo những không gian tương tác để cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, học sinh và người dân cùng tham gia tìm hiểu pháp luật.

Cán bộ Lữ đoàn 683 và đoàn viên địa phương phát tài liệu, tuyên truyền pháp luật tới người dân. Ảnh: Nguyễn Lựu

Chiều 29/9, Lữ đoàn tổ chức Hội thi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 với sự tham gia của 3 đội đến từ các đơn vị trực thuộc Lữ đoàn và các đơn vị kết nghĩa. Thành viên các đội gồm cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, nhân dân phường Hòa Khánh và học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Các đội tranh tài qua 3 phần thi gồm chào hỏi; kiến thức, xử trí tình huống; tuyên truyền pháp luật. Nội dung được lựa chọn khá rộng, tập trung vào pháp luật về giao thông, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Thanh niên, Luật Bảo vệ môi trường, Luật An ninh mạng và những quy định có liên quan trực tiếp đến đời sống, công tác, học tập của các nhóm đối tượng tham gia.

Các đội còn phải vận dụng quy định pháp luật để xử trí những tình huống đặt ra trong thực tế. Ở phần thi tuyên truyền, những nội dung cơ bản, điểm mới của các luật, nghị định, thông tư hiện hành được chuyển tải gắn với thực tiễn đơn vị và địa bàn đóng quân, giúp những quy định vốn mang tính chuyên môn trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận hơn.

Từ tuyên truyền lưu động đến tổ chức hội thi, cách làm của Lữ đoàn 683 cho thấy việc phổ biến, giáo dục pháp luật đang được triển khai theo hướng đa dạng về hình thức, mở rộng đối tượng và gắn chặt hơn với đời sống ở cơ sở.

Các hoạt động này đồng thời góp phần đưa Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" (Đề án 1371) đi vào chiều sâu; nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong cán bộ, chiến sĩ, học sinh và nhân dân.