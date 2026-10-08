Ghi nhận nhiều kết quả tích cực của hệ thống bảo hiểm xã hội

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Hơn 22,6 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

Ngày 8/10, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn hệ thống quý IV/2026. Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn chủ trì hội nghị.

Phát biểu mở đầu hội nghị, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn nhấn mạnh, hội nghị giao ban quý IV/2026 có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra các giải pháp trọng tâm, cấp bách nhằm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn chủ trì hội nghị. (Ảnh: VSS)

Theo Giám đốc Lê Hùng Sơn, việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế gắn chặt với tình hình phát triển kinh tế-xã hội và phản ánh trực tiếp đời sống, việc làm, thu nhập của người dân, người lao động. Trong 9 tháng đầu năm, toàn hệ thống đã đạt được những kết quả tích cực.

Số người tham gia bảo hiểm xã hội là 22,64 triệu người; trong đó số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 20,05 triệu người, tăng 1,14 triệu người so với năm 2025. Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,64 triệu người, tăng 1,4 triệu người so với năm 2025.

Lũy kế đến hết tháng 9/2026, số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đạt 82,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Công tác giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người tham gia, người thụ hưởng.

Cùng với kết quả chuyên môn, phương pháp chỉ đạo, điều hành và tác phong làm việc của đội ngũ lãnh đạo, viên chức trong toàn hệ thống có nhiều chuyển biến. Việc đánh giá lãnh đạo, quản lý các cấp thông qua Bộ chỉ số KPI bước đầu được thực hiện nghiêm túc, tạo cơ sở để đánh giá thực chất năng lực của tập thể, cá nhân trên cơ sở tiến độ và chất lượng công việc.

Từ thực tiễn 9 tháng đầu năm, hội nghị cũng tập trung nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện chính sách, nhất là công tác phát triển người tham gia, quản lý thu, giảm chậm đóng; kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; kiểm tra, giám sát và chuyển đổi số.

Giám đốc Lê Hùng Sơn đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và Giám đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phát huy tinh thần trách nhiệm, đánh giá thẳng thắn những việc đã làm được, những việc chưa hoàn thành, phân tích nguyên nhân và chủ động đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn, qua đó cùng lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung trao đổi về những nhiệm vụ trọng tâm thuộc từng lĩnh vực. Công tác thu, phát triển người tham gia và quản lý chậm đóng được đặt trong yêu cầu tiếp tục mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, đồng thời rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, phân loại các nhóm đơn vị để có giải pháp xử lý phù hợp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, các ý kiến tập trung vào công tác quản lý, sử dụng dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng cường giám định điện tử, chuẩn hóa dữ liệu và danh mục khám, chữa bệnh, nâng cao hiệu quả quản lý hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Hội nghị cũng lưu ý việc chủ động nhận diện các nguy cơ lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế và tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý theo quy định.

Đối với công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, các đơn vị trao đổi về yêu cầu nâng cao chất lượng kiểm tra, chuyển mạnh sang kiểm tra dựa trên dữ liệu, đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành. Công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cũng được quan tâm ở các khâu rà soát dữ liệu trước khi giải quyết chế độ, quản lý người hưởng, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và hạn chế phát sinh chi sai, chi trùng.

Các nhiệm vụ về tài chính-kế toán, công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, Đề án 06 và tổ chức cán bộ cũng được trao đổi theo hướng nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường ứng dụng dữ liệu số và gắn đánh giá cán bộ với tiến độ, chất lượng sản phẩm công việc.

Từ các điểm cầu địa phương, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chia sẻ những kết quả trong phát triển người tham gia, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đưa chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào các chương trình, nghị quyết; triển khai chính sách hỗ trợ mức đóng cho một số nhóm đối tượng; đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt và các giải pháp giảm chậm đóng.

Bên cạnh đó, các địa phương trao đổi những khó khăn phát sinh từ thực tiễn, nhất là trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp còn khó khăn; việc phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình chịu tác động bởi biến động thu nhập của người dân; công tác kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và quản lý dữ liệu nghiệp vụ cần tiếp tục được tăng cường.

Các địa phương đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phối hợp với các cơ quan chức năng và đề xuất giải pháp hoàn thiện phần mềm nghiệp vụ, thống nhất hướng dẫn xử lý các nhóm vấn đề còn vướng mắc.

Tiếp tục mở rộng diện bao phủ

Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn ghi nhận những kết quả toàn hệ thống đạt được trong 9 tháng đầu năm, đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuyển biến về tác phong, phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp.

Đồng chí Lê Hùng Sơn nhấn mạnh, quý IV là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2026.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các Phó Giám đốc theo lĩnh vực chuyên môn và địa bàn được phân công phụ trách tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và giám đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, xác định rõ khối lượng công việc còn lại, nguyên nhân của những nhiệm vụ chậm tiến độ và xây dựng giải pháp cụ thể. Khẩn trương xây dựng, hoàn thành Chương trình công tác trọng tâm quý IV/2026.

Giám đốc Lê Hùng Sơn yêu cầu toàn hệ thống thực hiện nguyên tắc quản trị “rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả”, ưu tiên nguồn lực cho những nhiệm vụ có nguy cơ không hoàn thành hoặc tác động trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của người tham gia. Đồng thời, tăng cường kiểm tra thực thi công vụ, kịp thời phát hiện, tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện tại cơ sở.

Trên các lĩnh vực chuyên môn, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố được yêu cầu tiếp tục mở rộng diện bao phủ; nâng cao chất lượng quản lý thu, phát triển người tham gia; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các nhiệm vụ về quản lý tài chính, tài sản, kiểm tra, tiếp công dân, tuyên truyền và tổ chức cán bộ cũng được yêu cầu triển khai đồng bộ, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Giám đốc Lê Hùng Sơn đề nghị toàn hệ thống tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động và quyết liệt trong tổ chức thực hiện; tăng cường phối hợp giữa Trung ương và địa phương, giữa các đơn vị trong hệ thống; kịp thời tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2026, qua đó bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.