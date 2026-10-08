Cục Xe máy - Vận tải tổ chức diễn tập chỉ huy - tham mưu cho Lữ đoàn 649

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật dự, chỉ đạo diễn tập. Cùng dự, theo dõi cuộc diễn tập có đại biểu chỉ huy ngành hậu cần - kỹ thuật các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tổ chức cơ động lực lượng, triển khai sở chỉ huy, ngụy trang cất giấu phương tiện, động viên lực lượng, mở rộng biên chế thời chiến; kiểm tra khả năng hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tác chiến chiến lược và ứng dụng chuyển đổi số trong diễn tập.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu chỉ đạo diễn tập.

Nội dung cuộc diễn tập gồm chuyển trạng thái SSCĐ, cơ động lực lượng, triển khai các nhiệm vụ tại khu sơ tán, trong đó có một số nội dung mới: Diễn tập tiếp dầu trên biển bảo đảm cho tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tiếp nhận, vận chuyển xăng dầu, vũ khí đạn bảo đảm cho tác chiến chiến lược và thực hành vòng tránh, đánh địch tập kích đường không bằng UAV...

Theo tình huống giả định cuộc diễn tập, đối tượng X và các thế lực thù địch, phản động lợi dụng không gian mạng, phát tán nhiều thông tin, hình ảnh xuyên tạc tình hình ở Việt Nam, đẩy mạnh tuyên truyền, kích động người dân biểu tình, gây rối, bạo loạn ở nhiều địa phương, trọng điểm là các thành phố lớn ở miền Bắc...

Chỉ huy Lữ đoàn hạ đạt mệnh lệnh hành quân và tổ chức cơ động lực lượng ra khu sơ tán.

Sau khi nhận lệnh cấp trên, Lữ đoàn 649 thực hiện chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao, thực hiện nhiệm vụ A: Chuẩn bị và cơ động lực lượng ra khu sơ tán; tổ chức vận chuyển vũ khí đạn, vật chất hậu cần, kỹ thuật giải tỏa kho chiến lược; bảo đảm vận chuyển cho các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển, đảo và sẵn sàng mọi mặt chuyển lên trạng thái SSCĐ cao hơn.

Các đại biểu theo dõi diễn tập.

Theo kế hoạch diễn tập, trong ngày 8-10, Lữ đoàn 649 đã triển khai các bước chuyển trạng thái SSCĐ theo đúng thứ tự, nội dung; tổ chức hội nghị đảng ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao; tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp dầu trên biển bảo đảm cho tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo; xây dựng, báo cáo kế hoạch vận chuyển, phê duyệt kế hoạch vận chuyển cho cấp dưới tại khu sơ tán...