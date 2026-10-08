Công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại NHNN

Tham dự buổi làm việc có Đoàn Kiểm tra của Bộ Nội vụ do ông Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng Ban, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm Trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, về phía NHNN có đồng chí Phạm Quang Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Thống đốc NHNN, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Ngân hàng; các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Ngân hàng và các đơn vị được kiểm tra.

Ông Nguyễn Văn Thuật, Phó Trưởng đoàn kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra tại NHNN

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thuật, Trưởng phòng Pháp chế và Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định số 18/QĐ-BTĐKTTW ngày 17/9/2026 của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại NHNN trong thời gian từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng cảm ơn Bộ Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã thường xuyên quan tâm, hướng dẫn ngành Ngân hàng trong công tác thi đua, khen thưởng. Phó Thống đốc khẳng định, NHNN xác định đợt kiểm tra là dịp để rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật, tiếp tục hoàn thiện quy trình xét, đề nghị khen thưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Phó Thống đốc cho biết, giai đoạn 2024 - 2025, công tác thi đua, khen thưởng của ngành Ngân hàng được triển khai trong bối cảnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và hệ thống văn bản hướng dẫn có nhiều thay đổi. NHNN đã chủ động triển khai các quy định, bảo đảm công tác xét, đề nghị khen thưởng đúng quy định, kịp thời.

Công tác thi đua, khen thưởng của ngành Ngân hàng thời gian qua luôn được Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo NHNN và cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo, triển khai, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của ngành, tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh buổi làm việc

Trong năm 2024 - 2025, NHNN đã chủ động ban hành, sửa đổi, bổ sung và tổ chức triển khai các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng; thành lập, kiện toàn các Khối, Cụm thi đua; kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng sáng kiến ngành Ngân hàng; ban hành quy chế làm việc, hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức nhiều phong trào thi đua theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ và phù hợp với nhiệm vụ của Ngành; chủ động rà soát các nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, phân quyền.

Công tác tổ chức, triển khai các phong trào thi đua ngày càng thiết thực, gắn liền với các nhiệm vụ, chương trình của Chính phủ và của NHNN; một số đơn vị đã cụ thể phong trào thi đua với các chủ đề thi đua ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện đã thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia, hưởng ứng phong trào thi đua. Công tác khen thưởng được duy trì thường xuyên, đã chú trọng và nâng cao chất lượng khen thưởng, hướng nhiều hơn tới người lao động trực tiếp. Hoạt động của các Khối, Cụm thi đua tiếp tục được phát huy hiệu quả góp phần tăng cường đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị thành viên. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp đã có nhiều đổi mới, chủ động trong việc tổ chức chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm hằng năm. Các thành viên Hội đồng đã tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Bên cạnh đó, NHNN đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hệ thống dịch vụ công trong tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và số hóa hồ sơ thi đua, khen thưởng, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết, nâng cao tính công khai, minh bạch.

Ông Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Đức Toàn, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc của NHNN; đồng thời thông tin kế hoạch làm việc của Đoàn kiểm tra, thống nhất cách thức, chương trình làm việc đảm bảo tập trung, hiệu quả. Trưởng đoàn cho biết, thông qua kiểm tra, Đoàn sẽ nắm bắt tình hình thực tiễn triển khai công tác thi đua, khen thưởng tại NHNN, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị để trao đổi, làm rõ trong quá trình làm việc.

Thống nhất với nội dung và kế hoạch kiểm tra, Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ - Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Ngân hàng và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu; cung cấp thông tin trung thực, chính xác và giải trình kịp thời đối với các nội dung Đoàn yêu cầu. Phó Thống đốc nhấn mạnh, đối với những tồn tại, hạn chế được Đoàn kiểm tra chỉ ra, các đơn vị cần chủ động rà soát, khắc phục ngay, không chờ đến khi có kết luận kiểm tra, qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng của ngành Ngân hàng.