Công an Khánh Hòa tuyên truyền pháp luật, đổi mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân

Theo đó, Công an phường Nha Trang bố trí 2 tổ tuần tra lưu động trên các tuyến đường chính để rà soát, phát hiện người tham gia giao thông sử dụng mũ bảo hiểm chưa đạt chuẩn.

Công an phường Nha Trang tổ chức tuyên truyền, kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn giao thông trên các tuyến đường (Ảnh: CAKH).

Đồng thời, một tổ công tác được bố trí tại khu vực Quảng trường 2/4 để tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách nhận biết và lựa chọn mũ bảo hiểm bảo đảm chất lượng.

Tại đây, lực lượng Công an trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân có nhu cầu, đồng thời thu hồi những mũ bảo hiểm chưa đạt chuẩn nhằm hạn chế việc tiếp tục sử dụng, góp phần bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Công an phường Nha Trang hướng dẫn người dân đội mũ bảo hiểm đúng cách, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông (Ảnh: CAKH).

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn, chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Trong thời gian tới, Công an phường Nha Trang cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông, tập trung vào học sinh, sinh viên tại các trường học trên địa bàn; đồng thời vận động các nguồn lực xã hội đồng hành trong việc tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông.