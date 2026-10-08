Bất động sản 2027 - Cơ hội từ nguồn cung, hạ tầng và sự hoàn thiện thể chế

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

“Nguồn cung đa dạng, lợi thế thương lượng của người nắm giữ tiền mặt và cơ hội xuất hiện khi tâm lý thị trường còn thận trọng là những yếu tố nhà đầu tư có thể cân nhắc trong quyết định giải ngân bất động sản hiện nay”. Đây là nhận định của ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Bcons tại Tọa đàm “Phân tích thị trường bất động sản năm 2027” do Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam (VREC) và Câu lạc bộ Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HREC) tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) tại TP. Hồ Chí Minh tối 8/10.

Theo ông Lê Như Thạch, trong giai đoạn thị trường trầm lắng, nguồn sản phẩm bất động sản trở nên phong phú, đa dạng hơn, tạo điều kiện để nhà đầu tư lựa chọn những sản phẩm có chất lượng và mức giá phù hợp. Trong khi đó, người nắm giữ tiền mặt có lợi thế lớn trong đàm phán khi chủ đầu tư và người bán có nhu cầu thanh khoản.

Bên cạnh đó, các đô thị lớn như TP. Hồ Chí Minh vẫn có sức hút về dân cư nhờ tập trung lực lượng lao động, sinh viên và người dân từ các địa phương đến học tập, làm việc, sinh sống. Đây là nền tảng duy trì nhu cầu ở thực trong dài hạn, nhất là khi tâm lý thị trường còn nhiều e ngại, những nhà đầu tư có năng lực tài chính và khả năng lựa chọn sản phẩm phù hợp có thể tìm được cơ hội tại các tài sản có giá trị thực.

Liên quan định hướng phát triển không gian đô thị, ông Lê Như Thạch cho rằng, quá trình đô thị hóa sẽ tiếp tục lan tỏa từ khu vực trung tâm ra các đô thị vệ tinh, tương tự quy luật “giọt nước, vết dầu”. “Đáng chú ý, nhu cầu của thế hệ trẻ đang chuyển dịch theo hướng ưu tiên mô hình đô thị nén, gắn với giao thông công cộng (TOD), trong đó các khu căn hộ cao tầng tích hợp thương mại, dịch vụ, trường học và siêu thị đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày ngày càng được quan tâm”, ông Thạch chia sẻ.

Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư U&I phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Ở góc độ phân ngành, ông Nguyễn Quốc Bảo, Công ty cổ phần Đầu tư Thành Công (TTC) cho biết, thị trường bất động sản hiện có 10 nhóm ngành cốt lõi gồm: bất động sản đô thị, nghỉ dưỡng, logistics, công nghiệp, vui chơi giải trí - lưu trú, hạ tầng, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và năng lượng; trong đó, bất động sản đô thị chiếm khoảng 40% lực lượng hội viên.

Đánh giá xu hướng vận động của thị trường đô thị TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Quốc Bảo cho rằng, dòng chảy thị trường sẽ ngày càng gắn với sự phát triển của hệ thống hạ tầng. Quy hoạch 8 tuyến đường sắt đô thị (metro), cùng các dự án đường Vành đai 3, Vành đai 4, trục Bắc - Nam kết nối TP. Hồ Chí Minh với Đồng Nai, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, sân bay quốc tế Long Thành và trung tâm ga đường sắt An Bình quy mô khoảng 300 ha sẽ tác động mạnh đến hướng dịch chuyển dân cư, sản xuất và logistics.

Từ góc nhìn doanh nghiệp phát triển dự án, ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại xây dựng Lê Thành nhận định, thị trường hiện có một số yếu tố tích cực nhưng vẫn đối mặt nhiều thách thức. Đặc biệt, việc Nhà nước ban hành và hoàn thiện các luật liên quan đến đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, phát triển đô thị đã góp phần củng cố niềm tin thị trường. Cùng với đó, các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng nâng cao tính chủ động của địa phương, tháo gỡ các điểm nghẽn và rút ngắn thời gian xử lý thủ tục pháp lý cho các dự án.

Tuy nhiên, thị trường vẫn chịu áp lực từ mặt bằng lãi suất và tín dụng, chi phí đầu vào tăng cao và khả năng nguồn cung được đưa ra thị trường đồng loạt khi các dự án tồn đọng pháp lý từng bước được tháo gỡ. Lãi suất vay mua bất động sản ở mức cao gây áp lực lên khả năng tiếp cận nhà ở của người dân cũng như dòng tiền của doanh nghiệp. Trong khi đó, giá nguyên vật liệu, nhiên liệu và chi phí phát triển dự án tăng khiến giá bất động sản duy trì ở mức cao so với khả năng tích lũy của phần lớn người lao động.

Theo ông Lê Hữu Nghĩa, việc nhiều dự án được tháo gỡ pháp lý và tái khởi động có thể tạo thêm nguồn cung đáng kể. Nếu thu nhập của người dân chưa cải thiện tương ứng, tâm lý chờ đợi giá điều chỉnh có thể gia tăng, tác động đến thanh khoản thị trường trong ngắn hạn.

“Định hướng “nhà ở là để ở”, ưu tiên phát triển nhà ở vừa túi tiền, nhà ở xã hội và nhà cho thuê đặt ra yêu cầu doanh nghiệp thay đổi tư duy đầu tư, chuyển từ mục tiêu đầu cơ sang tích lũy tài sản và khai thác dòng tiền thực”, ông Nghĩa nhận định.

Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Tập đoàn Đồng Tâm phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Tham gia từ góc độ liên kết vùng, ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Tập đoàn Đồng Tâm, cho rằng không gian phát triển hướng Tây TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cần được quan tâm đúng mức. Việc TP. Hồ Chí Minh tập trung đầu tư, hoàn thiện các trục giao thông đối ngoại hướng Tây như: mở rộng Quốc lộ 1, tuyến đường từ Bình Điền kết nối Đại lộ Võ Văn Kiệt với cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương sẽ góp phần giảm áp lực giao thông khu vực nội đô, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị và kinh tế về phía Tây.

“Hạ tầng giao thông đồng bộ, gồm đường bộ, đường thủy và hàng không là điều kiện quan trọng để Đồng bằng sông Cửu Long thu hút các tập đoàn lớn, thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao, logistics và công nghiệp, qua đó tạo việc làm và giữ nguồn nhân lực cho khu vực”, ông Thắng chia sẻ.

Cũng tại tọa đàm, các chuyên gia, nhà phân tích, doanh nghiệp bất động sản cũng nêu rõ thị trường bất động sản trong thời gian tới vẫn chịu tác động đan xen từ tín dụng, chi phí đầu vào và sức mua, nhưng đồng thời có thêm động lực từ quá trình hoàn thiện pháp lý và đầu tư hạ tầng quy mô lớn. Các đại biểu cho đây xem là những yếu tố nền tảng để thị trường từng bước tái cấu trúc, hướng tới phát triển bền vững, ưu tiên nhu cầu ở thực và các sản phẩm tạo ra giá trị sử dụng, khai thác dòng tiền thực.