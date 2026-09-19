Cứu người trong lúc nguy cấp

Bà C. được lực lượng Công an và người dân giúp đỡ.

Tổ tuần tra Công an xã Hòa Phú nhanh chóng tiếp cận, thuyết phục người phụ nữ bình tĩnh và từ bỏ ý định nguy hiểm. Người phụ nữ nói trên được xác định là bà C.T.C. (1989, trú xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng). Qua trao đổi, bà C. cho biết do buồn bực, gặp chuyện không vui trong gia đình nên có suy nghĩ tiêu cực.

H.PHÚ

+ Trong quá trình tuần tra bảo đảm ANTT, chiều 17-9, Công an xã Trung Thuần nhận được thông tin về việc bà Phạm Thị Lượng (trú xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị) bị ong đốt khi đi tìm nấm tại khu vực vườn tràm trên địa bàn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với người dân khẩn trương đưa bà Lượng đến cơ sở y tế cấp cứu. Hiện, sức khỏe của bà Phạm Thị Lượng đã dần ổn định. Việc kịp thời hỗ trợ người dân trong những tình huống gặp nguy hiểm bất ngờ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, gần dân, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân của lực lượng Công an cơ sở.

T.THUẦN

Công an xã Trung Thuần và người dân kịp thời đưa bà Lượng đi cấp cứu.