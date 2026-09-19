Giây phút dũng cảm lao ra dòng nước dữ cứu người

Anh Nguyễn Văn Cao cứu thành công nạn nhân và đưa vào bờ (ảnh cắt từ clip).

Ngày 17-9, ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch UBND xã Châu Tiến (Nghệ An), xác nhận anh Nguyễn Văn Cao (1987, trú bản Ban) vừa có hành động dũng cảm cứu người giữa dòng nước lũ. Người được cứu là bà Nguyễn Thị Thúy Anh (thường gọi bà Thủy, 1954, trú cùng bản).

Khoảng 11 giờ 30 ngày 16-9, khi đang làm việc tại quán cà phê Tiệm Trà của Gấu cạnh sông Hiếu, anh Cao nghe tiếng tri hô có người bị nước cuốn. Chạy ra quan sát, anh thấy một phụ nữ đang trôi giữa dòng. Vợ anh lập tức báo công an xã, còn anh tìm cách tiếp cận nạn nhân. Nhận thấy nước chảy xiết, nếu bơi từ khu vực quán sẽ khó tiếp cận và dễ kiệt sức, anh Cao chạy xe máy dọc tuyến đường ven sông khoảng 500m, tìm đến đoạn sông uốn cong, dòng nước thuận lợi hơn. Sau khi bỏ xe trên bờ, anh lao xuống sông cứu người.

Anh Cao kể, khi bơi ra giữa dòng, anh phát hiện nạn nhân đang chới với, lúc nổi lúc chìm và gần như kiệt sức. Anh cố tiếp cận, giữ chặt nạn nhân rồi đưa dần vào bờ. Khi hai người đến gần mép sông, những người có mặt hỗ trợ kéo nạn nhân lên. Sau khi vào bờ, anh Cao mệt lả, phải nằm nghỉ một lúc.

Nạn nhân được sơ cứu, chăm sóc và hiện sức khỏe ổn định. Đại diện Ban quản lý bản Ban đã đến thăm hỏi, cảm ơn anh Cao. Chính quyền xã Châu Tiến đang hoàn tất thủ tục để biểu dương, khen thưởng anh.

Ban quản lý bản Ban trao thưởng về hành động cứu người của anh Nguyễn Văn Cao.

Nói về hành động của mình, anh Cao cho rằng đó là phản xạ tự nhiên khi thấy người gặp nạn. “Mình biết bơi, còn khả năng thì phải cố cứu. Khi thấy bà ấy an toàn, tôi mới thực sự yên tâm”, anh chia sẻ.

Hành động cứu người của anh Cao là tấm gương sáng làm việc tốt khi thấy người gặp nạn, về sự tử tế, sự gan dạ, lòng dũng cảm, kinh nghiệm thực tế và kỹ năng khi đối mặt với hiểm nguy và cứu người trong lúc nguy nan.