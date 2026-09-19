Cứu 2 người mắc trong ống cống ở Hà Nội

Trước đó, 16h09 ngày 18/9/2026, Đội CC&CNCH khu vực số 14 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội, nhận tin báo có người mắc kẹt trong khu vực cống Chèm, đường Liên Mạc, phường Đông Ngạc.

Lực lượng chức năng đã điều động 1 xe cứu nạn, cứu hộ, 1 xe chữa cháy đến hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với lực lượng tại chỗ đưa 2 người ra khỏi vị trí mắc kẹt. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 2 người đang mắc kẹt bên trong khu vực ống cống. Các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai các biện pháp cứu người trong điều kiện khó khăn, nhanh chóng đưa 2 người mắc kẹt ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cảnh sát PCCC&CNCH bàn giao người mắc kẹt cho lực lượng y tế. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã đưa được 2 người mắc kẹt ra vị trí an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn định.