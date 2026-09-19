Vĩnh Long: Mâu thuẫn tiền gas, nam thanh niên đánh người trọng thương

Cơ quan Công an thi hành lệnh đối với Nguyễn Dương Tuấn Hải. Ảnh CACC

Theo hồ sơ vụ án, ngày 29/5/2026, anh Đ.H.N đến nhà Hải tại ấp An Hóa để lấy tiền gas. Do chưa có tiền, Hải hẹn trả sau.

Khoảng 20h10 cùng ngày, khi anh N. đang ngồi uống trà tại nhà một người dân trong ấp, Hải tìm đến và có lời lẽ xúc phạm. Sau đó, Hải lấy một cây gậy ba khúc bằng kim loại đánh anh N., khiến nạn nhân bị thương và phải đưa đến bệnh viện điều trị.

Kết quả giám định xác định anh N. bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 20%.

Quá trình điều tra, Nguyễn Dương Tuấn Hải thừa nhận hành vi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hải.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, Hải từng có một tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.