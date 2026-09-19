Tài xế xe công nghệ bị khách đánh túi bụi

Ngày 19-9, Công an phường An Hội Đông, TPHCM lập hồ sơ, lấy lời khai người liên quan để làm rõ vụ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tài xế xe công nghệ bị người đàn ông liên tục đánh vào đầu, mặt trên đường Thống Nhất (phường An Hội Đông).

Thông tin ban đầu, tài xế bị đánh trong clip là anh T.H. (27 tuổi. Trao đổi với PV, anh H. phản ánh, khoảng 21 giờ ngày 17-9, anh nhận chuyến xe chở người đàn ông từ đường Quang Trung đến đường Thống Nhất. Trong lúc di chuyển, hai bên trao đổi về chất lượng dịch vụ của các hãng xe điện. Anh H. đưa ra quan điểm cá nhân khiến vị khách phản ứng và xảy ra tranh cãi.

Nam tài xế xe công nghệ bị hành khách đánh túi bụi vào mặt. Ảnh cắt từ clip

Đến điểm trả khách trên đường Thống Nhất, anh H. yêu cầu thanh toán cước phí 23.000 đồng theo ứng dụng hiển thị. Lúc này, vị khách lớn tiếng chửi bới, xúc phạm rồi bất ngờ lao vào dùng tay đánh liên tục vào đầu và mặt nam tài xế. Mặc dù một phụ nữ gần đó đến can ngăn nhưng người này vẫn tiếp tục đánh và anh H. chỉ ôm đầu chịu trận.

Theo tài xế H., vị khách có dấu hiệu say xỉn. Sự việc khiến anh bị đau vùng đầu, choáng váng. Sau vụ việc, anh H. đã đến Công an phường An Hội Đông trình báo.

Ban đầu, cơ quan chức năng xác định người đàn ông và tài xế phát sinh mâu thuẫn, cự cãi trong quá trình di chuyển. Khi về đến nơi ở, mâu thuẫn tiếp tục xảy ra, dẫn đến vụ việc.