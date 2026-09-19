Hai nhân viên giao hàng bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền COD

Bùi Văn Đức và Bùi Lý Hùng(từ trái qua phải). Ảnh: CATQ

Ngày 19/9, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố 2 vụ án, khởi tố 2 bị can về tội “Tham ô tài sản”, liên quan đến việc chiếm đoạt tiền thu hộ (COD) của 34 đơn hàng.

2 bị can gồm Hoàng Lý Hùng (SN 1994, trú tại thôn Gia Kè, xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang) và Bùi Văn Đức (SN 2002, trú tại thôn 10, xã Tân Long, tỉnh Tuyên Quang).

Theo cơ quan công an, lợi dụng nhiệm vụ được giao, các đối tượng đã không thực hiện việc nộp lại tiền COD cho doanh nghiệp theo quy định mà giữ lại để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Thông tin ban đầu, thủ đoạn chủ yếu là sau khi giao hàng, thu tiền từ khách, các đối tượng không nộp số tiền COD về doanh nghiệp mà giữ lại để chi tiêu cá nhân, trả nợ hoặc sử dụng vào những mục đích khác.

Để che giấu việc thiếu hụt tiền, các đối tượng còn sử dụng tiền thu được từ những đơn hàng sau để bù vào khoản tiền đã sử dụng trước đó.

Vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, xử lý.