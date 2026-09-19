Đồng Tháp: Đã tìm được 2 cha con bị điện giật mất tích trên sông

Bè cá nuôi liền kề trên sông ở Đồng Tháp. (Ảnh minh họa: HỮU NGHĨA)

Thông tin ban đầu, Công an xã Long Khánh cho biết, vào khoảng 20 giờ 15 phút, ngày 18/9, đơn vị nhận được tin báo về việc có 2 người bị điện giật ngã xuống sông mất tích xảy ra tại ấp Long Châu.

Hai người mất tích được xác định là anh N.V.H. (sinh năm 1985) và con trai là N.N.H. (sinh năm 2014).

Khu vực xảy ra sự việc là cụm bè cá trên sông. Thời điểm xảy ra sự việc, trên bè cá có nhiều người, gồm: anh N.V.H. cùng vợ là N.T.H. (sinh năm 1991) và con trai, cùng thường trú ấp 4, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Sau khi ăn cơm, khoảng 19 giờ, anh N.V.H. phát hiện con trai bị điện giật nên nắm lấy tay, dẫn đến cùng bị điện giật. Người vợ thấy vậy nên rút phích cắm điện và qua bè cá gần đó cũng bị điện giật. Hai người khác có mặt tại cụm bè cá đã hỗ trợ, tích cực cứu chị N.T.H. và cúp cầu dao tổng.

Sau sự việc, anh N.V.H. cùng con trai mất tích trên sông. Chị N.T.H. và hai người có mặt tại cụm bè cá sức khỏe ổn định.

Ngay trong đêm, Công an xã Long Khánh đã tích cực phối hợp lực lượng cứu hộ triển khai công tác tìm kiếm người bị nạn. Tuy nhiên, do trời tối, khu vực xảy ra sự việc nước sâu, có nhiều bè cá liền kề nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 7 giờ 20 phút, ngày 19/9, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể cháu N.N.H. Khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, thi thể anh N.V.H. cũng đã được tìm thấy.

Bí thư Đảng ủy xã Long Khánh Nguyễn Văn Việt Thành cho biết, bước đầu địa phương đã vận động hỗ trợ gia đình được 20 triệu đồng và cử đại diện lãnh đạo cùng một số ngành đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.