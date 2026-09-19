Khởi tố 7 đối tượng dùng kiếm, đá và ná cao su đả thương nhau nghiêm trọng

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Sơn La cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can đối với Đinh Mạnh Quân, Trần Đình Hùng, Nguyễn Quốc An (cùng SN 2007) và Đ.Đ.T, N.T.N, Đ.T.D (cùng SN 2010), cùng trú tại xã Phù Yên, tỉnh Sơn La về tội "Cố ý gây thương tích".

Liên quan đến vụ án, bị can Vàng A Tếnh (SN 2007, trú tại xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La) cũng bị khởi tố về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La.

Theo điều tra ban đầu, trong các ngày 11 và 12/5, V.A.T (SN 2010, trú tại xã Mường Cơi) điều khiển xe máy chở Vàng A Tếnh trên đường về nhà. Cho rằng mình đang bị nhóm của Đinh Mạnh Quân đuổi đánh, Tếnh đã dùng ná cao su tấn công, bắn gây thương tích cho Quân.

Hung khí tang vật các đối tượng sử dụng. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La.

Để trả đũa, nhóm của Đinh Mạnh Quân gồm 6 người đã mang theo đá và kiếm tìm đánh nhóm đối phương. Cuộc hỗn chiến xẩy ra khiến V.A.T bị tổn hại sức khỏe tới 62%, trong khi Vàng A Tếnh cũng chịu thương tích 35%.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin có thể bạn quan tâm: