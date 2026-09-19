Phường Đông Ngạc thăm hỏi, động viên gia đình sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Lãnh đạo phường Đông Ngạc thăm hỏi, động viên gia đình sinh viên Nguyễn Đình Sang. Ảnh: Vũ Hoa

Tại buổi thăm hỏi, đoàn công tác đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, động viên người thân cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định tinh thần và lo liệu chu toàn các công việc cần thiết. Chính quyền phường cũng đã hỗ trợ gia đình 33.000.000 đồng tiền mặt và chuyến xe đưa nạn nhân về quê nhà.

Trước đó, vào khoảng 10h00 phút ngày 17-9, người dân phát hiện 1 xe máy Wawe màu xanh đen BKS 18F5-5540 bị đổ ở khu vực gần miệng cống thoát nước tại khu vực Phố Viên, xung quanh không phát hiện người điều khiển phương tiện.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường và các lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin, thông báo cho gia đình và phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện tìm kiếm nạn nhân. Đến 11h20 phút ngày 18-9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Nguyễn Đình Sang (sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất) tại khu vực Cầu Mỏ, phường Đông Ngạc.