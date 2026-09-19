Thầy giáo ở Cà Mau trả lại 1,6 tỷ đồng cho người chuyển nhầm

Thầy Nguyễn Hoàng Duy, giáo viên Trường THCS Tân Dân.

Ngày 19/9, thầy Nguyễn Hoàng Duy, giáo viên Trường THCS Tân Dân (xã Đầm Dơi, Cà Mau) xác nhận đã hoàn thành thủ tục chuyển lại số tiền 1,6 tỷ đồng cho người chuyển nhầm.

Thầy Duy cho biết, trước đó ngày 17/9 điện thoại của ông bất ngờ hiển thị thông báo từ dịch vụ ngân hàng nhận số tiền 1,6 tỷ đồng khiến ông khá bất ngờ. Với số tiền lớn như thế, ông Duy nhận định đây không phải là trò lừa đảo mà có người đã chuyển nhầm cho ông. Vì thế, thầy Nguyễn Hoàng Duy đã nhanh chóng liên hệ ngân hàng kiểm tra giao dịch, đồng thời trình báo cơ quan công an để xác minh.

Khi đã xác minh được đây là khoản tiền chuyển nhầm, thầy Duy đã phối hợp với ngân hàng thực hiện các thủ tục chuyển lại số tiền cho người chuyển nhầm ngay trong ngày.

“Tôi nghĩ thứ gì không phải của mình thì không nên giữ làm của riêng. Nếu chẳng may mình chuyển nhầm một số tiền lớn như vậy cho người khác, chắc chắn mình cũng rất lo lắng và mong người nhận được sẽ tìm cách trả lại”, thầy Nguyễn Hoàng Duy chia sẻ.

Được biết người chuyển tiền nhầm cho thầy Nguyễn Hoàng Duy là một người phụ nữ, ngụ xã Mỹ Sơn, tỉnh Lâm Đồng.