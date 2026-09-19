Cảnh sát cứu 2 người kẹt trong cabin trong vụ tai nạn trên cao tốc

Sáng 19/9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh vừa cứu hai người bị mắc kẹt trong cabin trong vụ tai nạn giao thông trong đêm.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sử dụng công cụ chuyên dụng để cứu hai nạn nhân mắc kẹt trong cabin đưa ra ngoài. Ảnh: 114 QNg.

Nạn nhân mắc kẹt trong cabin được đưa ra ngoài.

Thông tin ban đầu, khoảng 1h30 rạng sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 1 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận được lệnh điều động tham gia CNCH vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe tải trên đường cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng thuộc địa phận xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi (cách đơn vị 15km).

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 1 đã điều động 2 phương tiện cùng 13 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia CNCH. Tiếp cận hiện trường, mặc dù lúc này vào đêm khuya, ánh sáng yếu và trời có mưa gây không ít khó khăn cho công tác CNCH, song lực lượng chức năng vẫn nỗ lực triển khai phương án cứu hộ, dùng công cụ chuyên dụng phá cửa, cắt cabin để đưa 2 người bị mắc kẹt ra ngoài, bàn giao cho lực lượng y tế.

Đến gần 3h cùng ngày, công tác CNCH được hoàn tất, tổ công tác của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 1 quay về đơn vị thường trực sẵn sàng chiến đấu.

Nguyên nhân vụ tai nạn và danh tính các nạn nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý theo quy định.