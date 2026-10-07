Hụt hẫng với sự kiện kỷ niệm 11 năm của TWICE

Ngày 5/10, TWICE thông báo sẽ tổ chức 2026 TWICE FAN PARTY [ONCE UPON A THRI11] nhân dịp kỷ niệm 11 năm hoạt động. Đây được xem là dịp để 9 thành viên gặp gỡ và tri ân người hâm mộ đã đồng hành cùng nhóm trong suốt hơn một thập kỷ.

Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin được công bố, sự kiện nhanh chóng nhận về nhiều phản ứng từ cộng đồng ONCE (tên fandom của TWICE), đặc biệt xoay quanh quy mô tổ chức được cho là quá nhỏ so với lượng người hâm mộ của nhóm.

Theo thông báo từ phía công ty, tiệc kỷ niệm sẽ được tổ chức thành 3 phiên trong ngày 17/10, mỗi phiên chỉ có 250 người tham dự. Như vậy, tổng số người hâm mộ có cơ hội trực tiếp góp mặt trong sự kiện chỉ dừng ở 750 người. Không chỉ giới hạn về số lượng, chương trình còn đặt ra điều kiện tham dự khá cụ thể. Người hâm mộ phải từ 15 tuổi trở lên, đồng thời là thành viên thuộc thế hệ thứ 5 của fan club chính thức TWICE. Những người đáp ứng điều kiện sẽ tiếp tục được lựa chọn thông qua hình thức bốc thăm.

Quy định này khiến không ít người hâm mộ thất vọng. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng một sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt như kỷ niệm 11 năm đáng lẽ nên tạo cơ hội cho nhiều ONCE hơn được gặp thần tượng.

"Chẳng phải một sự kiện ý nghĩa như vậy nên cho càng nhiều người hâm mộ tham dự càng tốt sao?", một fan bày tỏ. Người này cho rằng fan meeting vốn được tổ chức để kết nối nghệ sĩ với người hâm mộ nhưng cuối cùng lại trở thành cuộc chơi mà chỉ một số ít người may mắn mới có cơ hội tham gia.

Một số người khác đặc biệt đặt câu hỏi về việc chỉ cho phép thành viên fan club thế hệ thứ 5 tham dự. "Có những người mới trở thành fan TWICE trong năm qua, tại sao mọi thứ vẫn chỉ giới hạn cho fan club thế hệ thứ 5?", một bình luận nhận được sự đồng tình.

Với một nhóm nhạc đã hoạt động hơn 10 năm và sở hữu lượng người hâm mộ lớn trên toàn cầu như TWICE, con số 750 người được cho là quá khiêm tốn. Đặc biệt, việc sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 11 năm càng khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi phần lớn ONCE không có cơ hội trực tiếp tham dự.

Không chỉ vấn đề sức chứa, cách công bố địa điểm của sự kiện cũng khiến người hâm mộ đặt câu hỏi.

Theo thông báo, chương trình chỉ được xác nhận tổ chức "tại khu vực Seoul", trong khi địa điểm cụ thể không được công khai rộng rãi. Những người may mắn được lựa chọn tham dự mới được thông báo riêng về địa điểm. Cách thức này càng khiến thông tin về sự kiện trở nên hạn chế, đặc biệt khi số lượng vé vốn đã rất ít. Một bộ phận fan cho rằng việc không công bố địa điểm cụ thể ngay từ đầu khiến họ khó hình dung về quy mô cũng như cách thức tổ chức chương trình.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên quy mô các sự kiện kỷ niệm của TWICE dưới sự tổ chức của JYP Entertainment trở thành chủ đề gây tranh luận.

Năm ngoái, trong dịp kỷ niệm 10 năm của nhóm, người hâm mộ cũng từng phàn nàn về sức chứa của địa điểm tổ chức và việc chương trình chỉ diễn ra một buổi. Những tranh luận cũ vì thế một lần nữa được khơi lại sau thông báo về fan party năm nay. Đặc biệt, người hâm mộ còn nhắc lại lời chia sẻ của các thành viên tại fan meeting kỷ niệm 9 năm. Khi đó, TWICE từng bày tỏ mong muốn năm sau có thể tổ chức fan meeting tại một địa điểm "lớn hơn và tốt hơn".

Sau hai năm liên tiếp, một bộ phận ONCE cho rằng mong muốn ấy dường như vẫn chưa được đáp ứng như kỳ vọng.

Sự việc càng gây tiếc nuối bởi kỷ niệm 11 năm đáng lẽ là một cột mốc đáng nhớ đối với TWICE và người hâm mộ. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, nhóm vẫn duy trì sức hút lớn và sở hữu cộng đồng fan đông đảo ở Hàn Quốc lẫn quốc tế. Chính vì vậy, nhiều người kỳ vọng một sự kiện kỷ niệm quan trọng sẽ có quy mô tương xứng hơn.

TWICE ra mắt vào tháng 10/2015 và chính thức bước sang năm hoạt động thứ 11 trong năm 2026. Trong giai đoạn này, nhóm cũng có nhiều thay đổi đáng chú ý về hoạt động cá nhân của các thành viên. Hồi tháng 8, Jeongyeon thông báo không tiếp tục gia hạn hợp đồng với JYP lần thứ hai và sẽ chuyển sang công ty quản lý mới.

Trong bối cảnh TWICE bước vào một chương mới sau hơn một thập kỷ, fan party kỷ niệm 11 năm càng mang ý nghĩa đặc biệt. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào niềm vui đoàn tụ, sự kiện lại đang trở thành tâm điểm tranh luận vì 750 chỗ ngồi và những điều kiện tham dự bị cho là quá hạn chế.

Câu hỏi được nhiều người đặt ra lúc này là: Sau 11 năm đồng hành, liệu TWICE và ONCE có xứng đáng có một lễ kỷ niệm lớn hơn thế?