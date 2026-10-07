Danh ca Hương Lan tuyên bố về Phương Mỹ Chi sau ngày trọng đại

Tối 3/10, sân khấu Dân Chơi Dân Ca chứng kiến sự xuất hiện của hai giọng ca gắn với những dấu mốc đặc biệt trong hành trình trưởng thành của Phương Mỹ Chi. Nếu Quang Lê từng là người dìu dắt nữ ca sĩ từ những ngày đầu bước vào con đường chuyên nghiệp, danh ca Hương Lan lại mang đến một màu sắc nghệ thuật giàu tính truyền thống.

Phương Mỹ Chi mời danh ca Hương Lan và Quang Lê kết hợp trong tiết mục Bài ca Đất phương Nam.

Cả ba nghệ sĩ cùng đứng trên sân khấu và thể hiện Bài ca Đất Phương Nam. Sự kết hợp của ba thế hệ không chỉ tạo nên một tiết mục có quy mô về mặt trình diễn mà còn gợi nhắc sự tiếp nối giữa những giá trị âm nhạc xưa và thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Việc lựa chọn Bài ca Đất Phương Nam cũng khiến màn trình diễn trở nên đặc biệt hơn. Ca khúc vốn quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả, mang âm hưởng hào hùng nhưng vẫn đậm chất Nam Bộ. Khi được đặt trong một sân khấu của Phương Mỹ Chi, tác phẩm tiếp tục có thêm một lớp ý nghĩa: âm nhạc truyền thống được trao lại cho thế hệ kế tiếp bằng một cách thể hiện mới.

Không ít khán giả dành lời khen cho cách dàn dựng tiết mục. Thay vì chỉ đặt trọng tâm vào khả năng hòa giọng, màn trình diễn tạo được cảm giác về sự gặp gỡ giữa ba thế hệ nghệ sĩ. Đây cũng là một trong những điểm khiến tiết mục trở thành dấu ấn riêng của Dân Chơi Dân Ca.

Tiết mục kết hợp của 3 thế hệ nhận được lời khen ngợi từ khán giả.

Sau đêm diễn, danh ca Hương Lan dành những lời đặc biệt cho Phương Mỹ Chi. Trên trang cá nhân, nữ danh ca gọi Phương Mỹ Chi bằng cách xưng hô thân mật “bà nội - cháu” và gửi lời chúc mừng đến đàn em: “Bà nội chúc mừng Phương Mỹ Chi đã có một đêm nhạc thành công mỹ mãn. Bà nội rất tự hào về con”.

Lời nhắn ngắn gọn nhưng cho thấy sự gắn bó giữa Hương Lan và Phương Mỹ Chi. Với một nghệ sĩ trẻ đang từng bước khẳng định vị trí trong thị trường âm nhạc, sự ghi nhận từ những nghệ sĩ thuộc thế hệ đi trước cũng mang ý nghĩa không nhỏ.

Đáp lại tình cảm ấy, Phương Mỹ Chi bày tỏ sự biết ơn khi Hương Lan và Quang Lê dành thời gian trở về Việt Nam để đồng hành cùng cô. Nữ ca sĩ cho biết cả hai dù đang bận rộn với lịch trình ở nước ngoài vẫn trở về hỗ trợ cô mà không đặt ra điều kiện.

“Con cảm ơn bà nội Hương Lan và ba Quang Lê dù rất bận rộn với lịch trình ở nước ngoài vẫn bay về đây hỗ trợ con vô điều kiện”, Phương Mỹ Chi chia sẻ.

Nữ ca sĩ đồng thời nhấn mạnh đây là tiết mục đặc biệt, bởi khán giả có cơ hội chứng kiến sự kết hợp của ba thế hệ nghệ sĩ trên cùng một sân khấu. Với riêng Phương Mỹ Chi, màn trình diễn không đơn thuần là một tiết mục trong đêm nhạc mà còn là dấu mốc cô muốn lưu giữ trong hành trình nghệ thuật.

“Đây sẽ là màn trình diễn để đời của con!”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Danh ca Hương Lan cho biết rất tự hào về Phương Mỹ Chi sau đêm diễn.

Từ một cô bé được biết đến qua những ca khúc mang âm hưởng dân ca, Phương Mỹ Chi đang cho thấy cách cô đối thoại với những giá trị âm nhạc từng làm nên tên tuổi của mình. Và trong Dân Chơi Dân Ca, sự xuất hiện của Hương Lan cùng Quang Lê không chỉ giúp sân khấu thêm phần đặc biệt mà còn tạo nên một hình ảnh đẹp về sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ.