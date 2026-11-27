Lực lượng an ninh Mexico tăng cường sau vụ bắt giữ trùm ma túy. Ảnh: GETTY

Theo CNN, trùm ma túy Mexico Meza Flores đã sa lưới cảnh sát sau nhiều năm lẩn trốn và trở thành mục tiêu truy bắt hàng đầu của FBI. Flores, 44 tuổi, được FBI đưa vào đầu danh sách những đối tượng bị truy nã gắt gao nhất và là mục tiêu của nhiều chiến dịch truy quét xuyên biên giới giữa Mexico và Mỹ. Theo Bộ trưởng An ninh Mexico Omar Garcia Harfuch, "El Chapo Isidro" bị bắt trong một chiến dịch quân sự đặc biệt tại Guasave, thuộc bang Sinaloa, khu vực được coi là căn cứ của nhiều băng đảng ma túy khét tiếng.

Flores đã bị cáo buộc điều hành mạng lưới buôn bán ma túy quy mô lớn, vận chuyển heroin, cocaine, methamphetamine và gần đây là ma túy đá (fentanyl) vào thị trường Mỹ. Washington từng treo thưởng đến 5 triệu USD cho những thông tin dẫn đến việc bắt giữ y. Theo CNN, El Chapo Isidro được coi là một trong những thủ lĩnh của tổ chức Beltrn Leyva, một đồng minh cũ của băng đảng Sinaloa, sau này trở thành một trong những đối thủ hàng đầu của băng đảng này. Giai đoạn 2014 - 2015, khi cuộc chiến chống ma túy khiến mạng lưới này phân hóa, Flores đã dần xây dựng thế lực riêng, kiểm soát nhiều tuyến vận chuyển ma túy từ miền bắc Mexico sang Mỹ. Các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ cáo buộc tổ chức do Flores điều hành không chỉ buôn bán ma túy mà còn liên quan hàng loạt tội ác khác như tra tấn, bắt cóc, tống tiền, giết người để duy trì quyền lực.

Ông Harfuch cho biết, lực lượng an ninh đã tiêu diệt 7 tay súng trong các cuộc giao tranh, bắt giữ một số thành viên chủ chốt của tổ chức tội phạm. Các nghi phạm đã được chuyển đến cơ quan chức năng để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, vụ truy quét cũng đã dẫn đến làn sóng bạo lực tại nhiều địa phương thuộc bang Sinaloa, đặc biệt ở thành phố Guasave. Khi nhận thấy dấu hiệu lực lượng chức năng tăng cường truy quét, các nhóm tội phạm có vũ trang đã dựng rào chắn trên các tuyến đường huyết mạch, đốt cháy nhiều phương tiện và cơ sở kinh doanh, nổ súng chống trả lực lượng chức năng.

Theo Bộ Quốc phòng Mexico, chiến dịch huy động hàng trăm binh sĩ, lực lượng đặc nhiệm, trực thăng quân sự và vệ binh quốc gia. Đến nay, tình hình an ninh cơ bản đã được kiểm soát, không còn ghi nhận các cuộc giao tranh lớn. Giới chức đã lập lại trật tự và khai thông khoảng 90% các tuyến đường bị phong tỏa tại khu vực này.

Vụ bắt giữ Fausto Isidro Meza Flores đang được xem là một trong những thành công lớn nhất trong cuộc chiến chống ma túy những năm gần đây ở Mexico. Giới chức Washington cũng bày tỏ đánh giá cao chiến dịch góp phần chặn đứng nguồn cung ma túy đá đang đe dọa gây ra khủng hoảng sức khỏe cộng đồng lớn nhất nước Mỹ hiện nay.

Fentanyl mạnh hơn morphine khoảng 50 lần và mạnh hơn heroin khoảng 100 lần, chỉ một lượng rất nhỏ cũng có thể gây tử vong do sốc thuốc. Trong những năm gần đây, loại chất này đã khiến hàng chục nghìn người Mỹ thiệt mạng mỗi năm vì sử dụng quá liều. Washington đã xếp nhiệm vụ triệt phá các đường dây sản xuất và vận chuyển fentanyl từ Mexico như một ưu tiên trong chiến lược an ninh quốc gia, ngang hàng với các chiến dịch chống khủng bố. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho rằng, việc bắt giữ Flores là thành công quan trọng trong nỗ lực chung nhằm triệt phá các tổ chức tội phạm ma túy nguy hiểm.

Dù vậy, giới chuyên gia an ninh cảnh báo đây chỉ là một điểm nhấn trong cuộc chiến với các băng đảng ma túy kéo dài suốt nhiều năm qua. Sự nổi lên của những nhân vật như "El Chapo Isidro" cho thấy tình trạng loại bỏ một trùm ma túy không có nghĩa là triệt tiêu cả tổ chức. Khi một kẻ đứng đầu bị bắt hoặc bị tiêu diệt, một nhóm khác thường nhanh chóng nổi lên để giành quyền kiểm soát các tuyến vận chuyển, vì vậy rất khó để chặt đứt các “vòi bạch tuộc”.

Trên thực tế, sau mỗi vụ bắt giữ một trùm ma túy đã dẫn đến những cuộc thanh toán đẫm máu giữa các phe phái tranh giành địa bàn. Bởi thế, thách thức lớn nhất đối với Mexico là giải quyết những nguyên nhân sâu xa khiến những băng đảng ma túy ở quốc gia này liên tục tồn tại, dẫn đến cuộc chiến chống các cartel tội phạm xuyên biên giới vẫn còn chưa có hồi kết.